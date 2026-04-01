Dia da Mentira: especialista aponta 5 mitos sobre o skincare

No universo do skincare, as informações circulam com rapidez, mas nem sempre todas são verdadeiras. Entre dicas virais, conselhos de amigos e trends nas redes sociais, alguns mitos sobre cuidados com a pele acabam se espalhando e sendo repetidos como se fossem uma regra.

A médica dermatologista Tábata Yamasaki (CRM-SP 167265 / RQE 74484) explica que muitas dessas crenças surgem de generalizações ou de experiências pessoais que acabam sendo replicadas sem considerar as necessidades individuais da pele.

“Cada pele tem características próprias e responderá de forma diferente aos produtos e rotinas. Por isso, é importante buscar informações confiáveis e, sempre que possível, orientação profissional”, afirma a médica.

No clima do Dia da Mentira, a especialista ajuda a esclarecer alguns dos mitos mais comuns sobre a rotina de cuidados com a pele e explica o que realmente faz diferença para mantê-la saudável.

1. Pele oleosa ou acneica não precisa de hidratação

Esse é um dos equívocos mais comuns. Segundo Tábata, mesmo peles oleosas ou com tendência à acne precisam de hidratação. “Quando há desidratação, o organismo pode produzir ainda mais óleo para compensar, o que acaba agravando a oleosidade”, informa. A escolha de hidratantes com texturas leves e fórmulas adequadas para esse tipo de pele ajuda a manter o equilíbrio da barreira cutânea sem pesar.

2. Quanto mais consistente o hidratante, melhor o resultado

Outro mito frequente é acreditar que produtos mais densos são automaticamente mais eficazes. Na prática, o ideal é que o hidratante seja adequado ao tipo de pele e à rotina de quem utiliza. De acordo com a dermatologista, texturas mais leves, como loções, cremes ou géis aquosos, podem oferecer hidratação eficiente sem sensação de peso, especialmente para quem tem pele mista ou oleosa.

3. Quanto mais produtos, melhor o resultado

A ideia de que uma rotina extensa garante melhores resultados também não é necessariamente verdadeira. “Uma rotina eficaz não precisa ser complexa. Muitas vezes, poucos produtos bem escolhidos já são suficientes para manter a pele saudável”, enfatiza a dermatologista. Limpeza, hidratação e proteção solar costumam ser considerados os pilares básicos de cuidado.

4. Lavar o rosto várias vezes ao dia ajuda a controlar a oleosidade

Embora a limpeza seja essencial, o excesso pode causar o efeito contrário. “Lavar o rosto muitas vezes ao dia pode remover a proteção natural da cútis e estimular ainda mais a produção de sebo. O mais importante é utilizar um sabonete adequado ao seu tipo e manter uma frequência equilibrada de limpeza ao longo do dia”, orienta a Dra. Tábata.

A influenciadora Bruna Ayra (@brunaayraa) comenta que entender as necessidades da própria pele transformou sua rotina de cuidados. “Eu aprendi que escolher o sabonete certo é muito importante no dia a dia. Há anos uso as espumas de limpeza de Dermotivin, especialmente as versões Original e Soft”, conta.

5. Não é necessário usar protetor solar dentro de casa ou em dias nublados

A proteção solar é um dos cuidados mais importantes para a saúde da pele, e não deve ser deixada de lado, mesmo em ambientes fechados ou quando o sol não aparece com tanta intensidade. Isso porque a radiação ultravioleta (UV) pode atravessar nuvens e até mesmo janelas. “O uso diário do protetor solar ajuda a prevenir manchas, envelhecimento precoce e outros danos causados pela exposição à radiação. É um mito acreditar que, em dias frios ou quando ficamos em casa, esse passo pode ser ignorado”, acrescenta a médica.

No fim das contas, fazer skincare vai além de seguir tendências viralizadas ou repetir o que está na “boca do povo”. Informação de qualidade e escolhas adequadas para cada tipo de pele são os verdadeiros aliados de uma rotina de cuidados eficiente, sem cair em mitos.

A seguir, estão alguns produtos que podem ser incorporados à rotina de cuidados de acordo com diferentes necessidades da pele:

Cetaphil Oil Control Hidratante Matificante Antimanchas 100ml possui uma fórmula avançada que contribui para o controle da oleosidade. Além de 98% dos usuários sentirem alívio no ressecamento imediatamente após o uso, oferece 48 horas de hidratação e foi possível perceber o tom da pele mais uniforme e menos vermelho após sete dias de uso.

Cetaphil Optimal Hydration Water Gel Restaurador 48g garante sensação e aparência de pele suave após o uso, com hidratação imediata e prolongada por até 72 horas. Possui textura leve, não deixa a região pesada ou oleosa e é rapidamente absorvido. Conta ainda com o Complexo HydroSensitiv™ com blue daisy, que aumenta a concentração de água na pele, promovendo maior retenção e hidratação.

Dermotivin Soft Sabonete Espuma de Limpeza Facial 130ml é ideal para peles secas ou sensibilizadas. Com tecnologia Soft Complex™, o produto forma um filme protetor hidratante não oleoso. Além disso, possui fórmula com alta tolerância que limpa a pele sem irritar.

Dermotivin Original Sabonete Espuma de Limpeza Facial 130ml é um sabonete facial para peles mistas e oleosas. Possui ação higienizadora equilibrada, ajudando a controlar o brilho e a oleosidade sem ressecar.

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Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer produto, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.