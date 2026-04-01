Convera une forças com Ripple para viabilizar pagamentos internacionais com stablecoins.

Convera, líder mundial em pagamentos comerciais, anunciou hoje uma nova cooperação estratégica com a Ripple, uma das principais provedoras de soluções empresariais com base em blockchain para finanças tradicionais e digitais, a fim de oferecer soluções de pagamento e tesouraria habilitadas a criptomoedas para empresas.

"Com a crescente presença e uso de moedas digitais como criptomoedas e stablecoins, a Convera tem mantido um enfoque criterioso, ao ouvir atentamente o que nossos clientes desejam e acompanhar a evolução deste mercado. Sabíamos que precisávamos de um parceiro confiável e visionário que pudesse nos ajudar a atender nossos clientes em cada etapa de sua jornada", disse Patrick Gauthier, Diretor Executivo da Convera. "A Ripple é uma líder incontestável no espaço cripto e uma escolha natural para a Convera. Esperamos continuar obtendo sucesso e crescendoàmedida que extendemos estes recursos a clientes ao redor do mundo."

A parceria da Convera com a Ripple reúne duas líderes do setor para aperfeiçoar os pagamentos internacionais mediante stablecoins e infraestrutura blockchain. Ao combinar a rede mundial confiável da Convera, seu conhecimento em câmbio e experiência do cliente com a liquidez, a capacidade de liquidação e os recursos de ativos digitais da Ripple, a cooperação permite pagamentos internacionais mais rápidos e confiáveis, sobretudo em canais onde as opções tradicionais são limitadas.

Esta parceria está baseada no modelo de contrato "stablecoin sandwich", onde os pagamentos começam e terminam em moeda fiduciária, enquanto utilizam stablecoins regulamentadas para a liquidação intermediária. A Convera orquestra a experiência de pagamento de ponta a ponta, enquanto a Ripple fornece a infraestrutura subjacente para liquidez, entrada/saída de fundos e liquidação internacional.

"As empresas estão cada vez mais buscando formas mais rápidas e flexíveis de movimentar dinheiro em todo o mundo sem assumir a complexidade dos ativos digitais diretamente", disse Aaron Slettehaugh, Vice-Presidente Sênior de Produto na Ripple. "Ao fazermos parceria com a Convera, combinamos uma infraestrutura de pagamento mundial confiável com liquidação baseada em stablecoins para dar às empresas mais controle sobre como e quando movimentar valor entre fronteiras."

Participe da palestra da Convera na Fintech Meetup com o título, “Como avançar rapidamente com novos sistemas de pagamento sem causar problemas ou descumprir normas?", evento realizado no Mandalay Bay, em Las Vegas, na quarta-feira, 1o de abril, às 13h05 PT.

Inscreva-se para receber o próximo Relatório de Pagamentos 2026+: Liquidez em Movimento, que descreve como a aceleração dos prazos regulatórios, a inovação em pagamentos em tempo real e o surgimento de ecossistemas de múltiplas vias redefinem a gestão mundial de moedas.

Para saber mais sobre as soluções de pagamento, custódia e stablecoins da Ripple, acesse https://ripple.com.

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Sobre a Convera

A Convera é líder mundial em pagamentos comerciais. Com uma presença regulatória incomparável e uma rede financeira que abrange mais de 140 moedas e 200 países e territórios, a Convera reinventa o futuro dos pagamentos empresariais. Combinamos soluções de pagamento baseadas em tecnologia com profundo conhecimento em câmbio, gestão de riscos e conformidade. De pequenas empresas a diretores financeiros e tesoureiros, ajudamos nossos clientes a crescer com confiança. A Convera torna os pagamentos empresariais simples, inteligentes e seguros.

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