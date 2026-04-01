Bitget Expande Ecossistema Agent Hub com Parceria com a MuleRun para Promover o Trading Agêntico

VICTORIA, Seychelles, April 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, fechou uma parceria estratégica de produtos com a MuleRun, um agente de IA auto evolutivo líder do setor, para lançar um assistente de negociação pessoal com inteligência artificial que traz sinais de mercado de nível institucional para investidores comuns por meio de linguagem natural.

MuleRun é uma plataforma de IA pessoal auto evolutiva que possibilita que os usuários implantem fluxos de trabalho por meio de linguagem natural sem configuração técnica. Ela é executada 24 horas por dia, 7 dias por semana, em máquinas virtuais baseadas na nuvem e foi desenvolvida para manter as tarefas, o monitoramento e os trabalhos agendados em execução contínua, mesmo quando os usuários estão offline.

A colaboração é um novo marco na infraestrutura de negociação orientada por IA, com a inteligência financeira de nível profissional se tornando mais acessível aos usuários convencionais. Com a integração do ecossistema de dados financeiros com IA do Bitget Agent Hub com o ambiente de IA pessoal e sempre ativo da MuleRun, os usuários agora podem acessar análises de mercado estruturadas, monitorar oportunidades em diversas classes de ativos e criar fluxos de trabalho de negociação automatizados por meio de simples conversas, sem a necessidade de conhecimentos técnicos especializados.

O lançamento reflete uma mudança mais ampla no comportamento dos investidores. Com os mercados cada vez mais interconectados e a volatilidade se espalhando por criptomoedas, ações, commodities, moedas e ativos macro, os usuários estão em busca de sistemas que possam fazer mais do que somente exibir dados. Eles querem ferramentas inteligentes que possam interpretar informações ao vivo, acompanhar vários mercados continuamente e fornecer insights oportunos e acionáveis de uma forma fácil de usar. Para muitos investidores de varejo, as principais barreiras continuam sendo as mesmas: os dados de mercado são muito complexos, o monitoramento ininterrupto é difícil e as alucinações da IA ocorrem quando a pontualidade e a confiabilidade dos dados de mercado são incertas.

Essa parceria foi desenvolvida para superar essas restrições de dados, inteligência, segurança e execução. Por meio do Bitget Agent Hub, os usuários da MuleRun têm acesso a uma estrutura de análise financeira com 19 ferramentas de dados de criptomoedas, ações dos EUA, ouro, petróleo bruto, forex, ações A, métricas on-chain, sentimento social e 16 indicadores macroeconômicos, incluindo CPI, PIB e decisões do FOMC. O Skill Hub da Bitget traduz ainda mais esses dados em recursos especializados de IA em análise macro, análise técnica, análise de sentimento, inteligência de mercado e briefings de notícias, disponibilizando interpretação financeira avançada por meio de interação em linguagem simples.

“Observamos uma mudança clara em direção a ambientes de negociação onde a análise, o monitoramento e a execução estão cada vez mais unificados”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A parceria com a MuleRun nos ajuda a avançar nessa direção, pois une os recursos de inteligência de mercado da Bitget com uma interface de IA pessoal altamente acessível.”

A integração sinaliza o impulso contínuo da Bitget em direção a um futuro de negociação nativo do agente, onde a IA faz mais do que ajudar na obtenção de informações e passa a ser um companheiro de mercado persistente capaz de observar as condições, exibir sinais e apoiar a ação em tempo real. Com o Agent Hub, GetClaw, e a sua arquitetura Universal Exchange mais ampla, a Bitget está criando a camada de infraestrutura para esta próxima fase do trading, na qual os agentes inteligentes operam com segurança na análise, automação e execução em um único ambiente conectado.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para mais informação, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/76361801-9411-4067-b7e6-da31bd8dd41c

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001173668)