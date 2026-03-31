O mercado global de beleza cresce 10% com IA e e-commerce remodelando o comportamento de compra do consumidor

A NielsenIQ (NYSE:NIQ), líder global em inteligência de consumo, divulgou hoje seu relatório State of Beauty 2026, que mostra um crescimento de 10% no mercado global de beleza em relação ao ano anterior, com o e-commerce expandindo seis vezes mais rápido que as vendas em lojas físicas. Os resultados destacam uma rápida transição para o comércio digital e influenciado por IA nos principais mercados globais.

À medida que as expectativas dos consumidores evoluem para conveniência, personalização e experiências digitais integradas, as marcas de beleza estão sob crescente pressão para se adaptar. Da descoberta de produtos impulsionada por IA ao comércio social e às compras por meio de transmissões ao vivo, a jornada de compra está se tornando mais dinâmica, exigindo que as marcas se movam mais rapidamente e engajem os consumidores em um ecossistema cada vez mais complexo.

Principais conclusões do relatório State of Beauty 2026:

As vendas globais de produtos de beleza cresceram 10% em relação ao ano anterior, impulsionadas por uma forte aceleração digital

O e-commerce está crescendo 6 vezes mais rápido do que as vendas em lojas físicas, remodelando as estratégias de canais

49% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos fabricados localmente, refletindo a crescente demanda por autenticidade e confiança

52% pagarão um valor adicional pela conveniência, já que soluções que economizam tempo influenciam as decisões de compra

63% dos consumidores priorizam o bem-estar mental, sinalizando a expansão contínua da beleza holística

“O setor de beleza está entrando em uma nova fase de crescimento definida tanto pela resiliência quanto pela crescente complexidade”, afirma Tara James Taylor, vice-presidente sênior da área de Beleza da NIQ. “Os consumidores estão mais criteriosos em suas compras, buscando produtos que ofereçam valor real, simplicidade e bem-estar. Ao mesmo tempo, a IA e o comércio digital estão transformando a maneira como os consumidores descobrem e avaliam produtos, dando vantagem às marcas que se destacam de forma clara e consistente nos ecossistemas digitais.”

Os comportamentos digitais estão acelerando essa transformação. Mais da metade dos consumidores já explora ferramentas de compras com IA, e 49% já recebem recomendações de beleza geradas por IA. O comércio social continua ganhando força, com 53% dos consumidores comprando por meio de plataformas sociais e 22% comprando diretamente pelo TikTok Shop. Na China, as transmissões ao vivo representam 70% das vendas de produtos de beleza em plataformas como o Douyin, o que reforça a crescente importância do comércio baseado em conteúdo.

Essas mudanças estão redefinindo a forma como os produtos são descobertos, validados e comprados, transformando o engajamento online em conversão imediata e impulsionando o crescimento sustentável da categoria.

À medida que a IA, o comércio social e os ecossistemas digitais remodelam a jornada do consumidor, as marcas que investirem em experiências intuitivas, transparentes e orientadas por dados estarão em melhor posição para construir confiança e capturar crescimento na próxima era da beleza.

Sobre o relatório

O Relatório State of Beauty 2026 da NIQ é baseado em dados de pontos de venda no varejo em 9 categorias e 52 mercados, complementados por painéis de consumidores e métodos avançados de coleta de dados, incluindo web scraping, para capturar uma visão abrangente do comportamento de compra de produtos de beleza em todo o mundo.

Para baixar o relatório completo, clique aqui.

Perguntas frequentes: State of Beauty 2026

O que está impulsionando o crescimento do mercado global de beleza?

O mercado global de beleza cresceu 10% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pela rápida expansão do e-commerce, que cresce seis vezes mais rápido do que as vendas em lojas físicas. Canais digitais, comércio social e descoberta habilitada por IA estão acelerando o engajamento e a conversão do consumidor.

Como a IA está influenciando as decisões de compra de produtos de beleza?

A IA está moldando cada vez mais a forma como os consumidores descobrem e avaliam produtos. Mais da metade dos consumidores está explorando ferramentas de compras com IA integrada, e 49% já recebem recomendações de beleza de IA generativa, o que ajuda a simplificar a tomada de decisões e personalizar a experiência de compra.

Qual o papel do comércio social no crescimento do setor de beleza?

O comércio social é um dos principais impulsionadores da expansão da categoria. Mais da metade dos consumidores (53%) agora compra por meio de plataformas sociais, e 22% compram diretamente pelo TikTok Shop. Em mercados como a China, as transmissões ao vivo dominam, com a maioria das vendas de produtos de beleza em plataformas como o Douyin impulsionadas por conteúdo ao vivo.

O que os consumidores de beleza de hoje priorizam?

Os consumidores estão se tornando mais intencionais e orientados por valor. As principais prioridades incluem conveniência, autenticidade e bem-estar: 52% estão dispostos a pagar mais por conveniência, 49% por produtos fabricados localmente e 63% consideram o bem-estar mental essencial em suas escolhas de beleza.

Como as marcas devem responder a essas mudanças?

As marcas precisam adotar estratégias digitais em primeiro lugar e orientadas por dados, que estejam alinhadas às expectativas em constante evolução dos consumidores. Isso inclui investir em experiências habilitadas por IA, fortalecer a presença em plataformas de mídias sociais e comércio eletrônico e oferecer produtos transparentes, intuitivos e com excelente custo-benefício.

O que torna os dados e insights da NIQ únicos?

A NIQ combina um dos conjuntos de dados de consumo e varejo mais abrangentes do mundo com IA e análises avançadas para ajudar as empresas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir. Isso permite que as marcas passem do insightàação com maior velocidade e confiança.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global de dados incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

Declaração Prospectiva:

Este comunicado de imprensa sobre o relatório State Of Beauty 2026 pode conter declarações prospectivas referentes a comportamentos de consumo, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Essas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como “espera”, “antecipa”, “projeta”, “acredita”, “prevê”, “planeja”, “olha para o futuro”, “indica” e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossas análises em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não nos comprometemos a atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

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