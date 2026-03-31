Futurionex lança o pacote MicAi-X para gestão de trading automatizado, inaugurando uma nova era de automação personalizável

DENVER, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- a Futurionex anunciou o lançamento do pacote de gestão de operações programadas MicAi-X, marcando a evolução da automação no trading, de uma função técnica isolada para um ecossistema completo com gestão visual e parâmetros configuráveis. O conjunto foi desenhado com foco na experiência do usuário, redefinindo fluxos operacionais e sendo considerado um marco para a entrada da automação na “era da configurabilidade”.

Diferente das ferramentas antigas que rodavam só em segundo plano, o novo pacote valoriza a visibilidade, ajuste e controle. Pelo painel visual, o usuário vê em tempo real como a estratégia está rodando, as posições e o andamento das execuções, tudo apresentado de forma gráfica e fácil de entender. Assim, o trading automatizado fica mais acessível, indo além do uso só técnico e se tornando um produto para todos.

No controle de risco, o pacote permite ao usuário ajustar limites de posição, nível máximo de perda, frequência dos pedidos e faixas de take profit e stop loss. Diferente dos sistemas fixos, cada um pode adaptar esses parâmetros ao próprio perfil, deixando a estratégia mais alinhada ao objetivo de cada investidor. Essa flexibilidade traz mais controle para as operações automatizadas.

Um dos destaques do pacote é a função de controle para ativar ou pausar estratégias. A ideia da Futurionex é que o usuário possa, pelo painel, ligar ou desligar estratégias com um clique e organizar grupos diferentes. Assim, quando o mercado mudar, é possível ajustar ou parar as estratégias rapidamente, evitando que o sistema opere em momentos ruins. Isso torna o trading automatizado mais adaptável às mudanças.

Além disso, o módulo de monitoramento mostra em tempo real o histórico das estratégias, a taxa de ordens executadas e alertas de possíveis erros. Essa transparência ajuda o usuário a entender todo o processo das operações e aumenta a confiança no sistema automatizado.

Com o crescimento da automação no mercado cripto, produto e experiência do usuário viram o foco principal. O MicAi-X da Futurionex não só aumenta a eficiência, como resolve pontos de gestão importantes. Agora, o trading automatizado sai do básico “funciona” e vira “fácil de gerenciar”, trazendo ferramentas mais maduras para quem opera no mercado.

DavidLee@futurionex.org

David Lee

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9682374)