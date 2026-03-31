ExaGrid nomeada finalista para o Network Computing Awards 2026

ExaGrid®, a maior provedora independente de armazenamento de backup do mundo, que oferece armazenamento de backup em camadas com a segurança mais abrangente e bloqueio de tempo de retenção com IA para recuperação de ransomware, anunciou hoje que foi indicada em 11 categorias para o Network Computing Awards anual.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260331277542/pt/

A ExaGrid se tornou finalista nas seguintes categorias:

Produto de Proteção de Dados do Ano

Prêmio de Retorno sobre o Investimento

Produto do Ano para Recuperação de Ransomware sem Isolamento de Rede

Produto de Armazenamento do Ano

Produto de Hardware do Year

Prêmio de Atendimento ao Cliente

Produto Empresarial do Ano

Novo Produto do Ano

Produto do Ano

Empresa do Ano

Além disto, a ExaGrid foi indicada ao prêmio de "Produto do Ano Testado em Bancada", escolhida por um júri após uma avaliação de produto independente, dos dispositivos SSD e HDD de armazenamento de backup em camadas com bloqueio de tempo de retenção e tecnologia de IA para recuperação de ransomware.

A votação para determinar o vencedor em cada categoria já está em curso e termina em 14 de maio de 2026. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia de premiação em Londres, no dia 21 de maio de 2026.

"A ExaGrid é a maior empresa independente de armazenamento de backup do setor e está comprometida em oferecer o melhor produto de armazenamento de backup que satisfaça todos os requisitos que organizações de médio a grande porte precisam para seu armazenamento de backup. O armazenamento de backup em camadas da ExaGrid oferece o desempenho de backup e restauração mais rápido para manter os usuários produtivos, uma arquitetura expansível que mantém as janelas de backup com duração fixaàmedida que os dados crescem e a segurança mais abrangente com recuperação de ransomware", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. "Estamos honrados com a indicação ao Network Computing Awards 2026 e aguardamos com expectativa a cerimônia de premiação em maio."

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de base exclusiva de cache em disco, repositório de retenção a longo prazo, arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes, incluindo o Retention Time-Lock com IA para recuperação de ataques de ransomware. A zona de base da ExaGrid proporciona backups e restaurações mais rápidos, além de recuperação instantânea de VMs. A camada de repositório oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de duração fixaàmedida que crescem os dados, eliminando atualizações dispendiosas e obsolescência programada. A ExaGrid oferece o único enfoque de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada isolada da rede (isolamento de ar em camadas), exclusões com atraso e objetos imutáveis ??para recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260331277542/pt/

Contato com a mídia:

Mary Domenichelli

ExaGrid

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