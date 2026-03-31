IFF garante primeira alegação de saúde cardiovascular para proteína de soja na Austrália e Nova Zelândia

A IFF (NYSE: IFF), líder global em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentares e saúde e biociências, anunciou hoje que uma nova alegação de saúde cardiovascular para proteína isolada de soja foi aceita pela Food Standards Australia New Zealand (FSANZ). A aprovação permite que fabricantes de alimentos e bebidas na Austrália e Nova Zelândia associem o consumo de proteína de soja a níveis saudáveis ??de colesterol no sangue.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260330971698/pt/

First heart health claim approved for soy protein in Australia and New Zealand.

“Há décadas, a IFF investe na ciência por trás da proteína de soja e seu papel no apoioàsaúde cardiovascular”, disse Tony Andrew, vice-presidente de Soluções Proteicas da IFF Food Ingredients. “Esta alegação aprovada valida anos de pesquisa rigorosa e colaboração. Com nossa profunda experiência em ciência de ingredientes, aplicação e escala, estamos bem posicionados para ajudar nossos clientes a traduzir este marco em produtos diferenciados que ofereçam saúde, sabor e sustentabilidade.”

A alegação é respaldada por uma colaboração de pesquisa intercontinental de vários anos, apoiada pela IFF, pelo Soy Nutrition Institute Global e pelo U.S. Soybean Export Council, envolvendo pesquisadores da Austrália e da Universidade de Toronto. De acordo com a nova autorização, alimentos formulados para ajudar os consumidores a atingir uma ingestão diária de 20 a 25 gramas de proteína isolada de soja, consumida como parte de uma dieta saudável e equilibrada, podem exibir a alegação de saúde cardiovascular.

A proteína isolada de soja é uma proteína completa de alta qualidade, com 90% de origem vegetal, contendo todos os nove aminoácidos essenciais. Sua versatilidade funcional a torna amplamente utilizada em bebidas, alternativas lácteas, barras de nutrição, snacks e alimentosàbase de plantas — categorias em que os consumidores buscam cada vez mais produtos que combinem sabor com benefíciosàsaúde clinicamente comprovados. Esta aprovação representa um marco significativo para a nutriçãoàbase de plantas, oferecendo às marcas novas oportunidades para desenvolver produtos que contribuam para a saúde cardiovascular.

“As evidências clínicas comprovam a relação causal entre o consumo de proteína isolada de soja e a melhora dos níveis de lipídios no sangue”, afirmou o Dr. Alan Barclay, PhD, autor principal do pedido de aprovaçãoàFSANZ. “Com a dislipidemia afetando cerca de 60% dos adultos australianos1 e muitos neozelandeses, o consumo diário de proteína de soja oferece uma estratégia nutricional prática, baseada em alimentos, para ajudar a controlar o colesterol e reduzir o risco cardiovascular.”

A Austrália e a Nova Zelândia se juntam a outros 11 países, incluindo os Estados Unidos, o Canadá e o Japão, que reconhecem a relação entre o consumo de proteína de soja e a saúde cardiovascular. Apoiada por décadas de pesquisa e inovação no portfólio de proteínas de soja SOLAE® SUPRO®, a IFF está trabalhando com fabricantes de alimentos e bebidas em toda a região para desenvolver produtos de última geração que combinem ciência da nutrição, funcionalidade e apelo ao consumidor.

Para mais informações, acesse https://www.iff.com/food-beverage/food-ingredients/protein-solutions/soy-protein-and-fiber/

1https://www.abs.gov.au/statistics/health/health-conditions-and-risks/national-health-measures-survey/latest-release

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Jasmine Chia

Diretora Global de Comunicações, Ingredientes Alimentares

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