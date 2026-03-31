Eucatex leva portfólio integrado à Feicon 2026

No ano em que celebra 75 anos de história, a Eucatex participa da Feicon 2026 com um portfólio voltado a soluções para diferentes etapas da obra: do acabamento estrutural à pintura decorativa. No evento, que acontece entre os dias 7 e 10 de abril, a companhia apresenta novidades com foco em desempenho técnico, aplicação e atendimento às demandas da construção civil, especialmente em projetos que exigem eficiência, rapidez e previsibilidade.

No segmento de portas, a Eucatex leva à feira o Kit Porta de Correr Eucaprimer. Primeiro sistema de porta de correr da marca, o kit foi desenvolvido para facilitar a instalação e permitir personalização conforme o projeto. O produto é entregue pronto para aplicação e para receber pintura, reduzindo etapas na obra e contribuindo para padronização e produtividade.

Já no segmento de divisórias, a novidade é a Divisória Novitá Acústica, que amplia a linha com características voltadas ao desempenho acústico. O produto permite a redução da percepção do som em até oito vezes, com atenuação média de 29 dB, atendendo a demandas de ambientes corporativos e residenciais. Disponível no padrão Itaparica, a solução mantém integração com outros elementos do portfólio, facilitando a especificação em projetos.

“Esses lançamentos refletem uma demanda do mercado por soluções que simplifiquem a execução da obra sem comprometer o desempenho. Tanto o kit de porta de correr quanto a divisória acústica foram desenvolvidos para facilitar a instalação, garantir previsibilidade no resultado e atender a requisitos como desempenho acústico e flexibilidade de uso dos espaços”, explica Adriana Zikan, gerente de Produtos de Construção Civil da Eucatex.

Entre os destaques do estande está também a linha de pisos laminados Natura Matt, que incorpora o acabamento Poro Supermatt ao portfólio Eucafloor, com referência à aparência e ao toque da madeira. Com seis novos padrões alinhados ao portfólio de MDF da Eucatex (Carvalho Duna, Cumaru Nativo, Imbuia Caiapó, Itaparica, Louro Freijó e Tauari Amazônia), a linha conta com a tecnologia Acqua Resist, sistema de impermeabilização nas juntas que amplia a resistência à água e permite a aplicação em áreas como cozinhas e lavabos.

“Os nossos pisos laminados já apresentam conforto térmico, proteção antibacteriana e facilidade de instalação, e passam a permitir aplicações em ambientes como cozinhas e lavabos. Esse avanço está associado a um processo produtivo baseado no uso de HPP proveniente de madeira de reflorestamento, energia solar e redução de emissões”, afirma Adriana Zikan.

Tintas ampliam possibilidades de acabamento e personalização

A Tintas Eucatex também apresenta uma série de novidades na Feicon 2026, começando pela Gran Art Decor – Coleção Stone, voltada a acabamentos com estética mineral. A linha reúne três acabamentos — Pedras Naturais, Granfino e Granito Líquido — com opções de cores e diferentes níveis de textura. Os produtos são indicados para aplicação em pisos e paredes, com resistência e estabilidade de cor, podendo ser utilizados em áreas como garagens, corredores e entorno de piscinas.

Outro lançamento é a Protege Essence Aura Polar, tinta acrílica fosca com alto índice de reflexão de luz, que contribui para maior iluminação dos ambientes e menor absorção térmica. A tecnologia pode reduzir a temperatura do ambiente em até 13%. O produto integra a nova geração da linha Protege Essence Premium, que apresenta baixo odor em até três horas, durabilidade e acabamento uniforme.

Como ação no estande, a Tintas Eucatex apresenta o Eucatex Mini Ton, embalagem de 225 ml voltada ao teste de cor no ambiente. O produto tem como objetivo apoiar a decisão de compra do consumidor, reduzindo retrabalho e aumentando a precisão na escolha da cor.

Complementando o portfólio, a marca leva à Feicon a Coleção Eucatex Trends 2026, com 102 cores inéditas desenvolvidas em parceria com arquitetos e integradas ao sistema tintométrico e-Colors. A coleção inclui tons neutros e terrosos, com destaque para as Cores do Ano de 2026: Terra Rica e Porcelana.

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“O desenvolvimento do portfólio de tintas acompanha mudanças no comportamento do consumidor, com maior demanda por previsibilidade, variedade de escolha e desempenho ao longo do tempo. A ampliação das opções de cores e acabamentos e a incorporação de tecnologias atendem tanto às demandas estéticas quanto às exigências de durabilidade e aplicação”, destaca Felipe Diotaiuti, gerente de Marketing de Produtos da Tintas Eucatex.