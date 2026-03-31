Electrolux reduz em 33% tempo de reparo no Brasil

Electrolux Group implementou, em 2025, um novo modelo de atuação junto à Rede Nacional de Assistência Técnica (RNSA) no Brasil, com foco na integração de serviços, consultoria e comercialização de produtos. A iniciativa amplia a atuação dos parceiros autorizados, incorporando novas funções além do suporte técnico.

Segundo dados internos da companhia, o modelo contribuiu para a redução de 33% no tempo médio de reparo em menos de um ano de operação. Além disso, a empresa reporta aumento no faturamento das unidades parceiras e crescimento de 16 pontos no NPS (Net Promoter Score), indicador que mede a satisfação e a probabilidade de recomendação por parte dos consumidores.

O formato denominado Elite, caracterizado por unidades que integram serviços técnicos e comercialização de produtos, está presente em cerca de 80% das capitais brasileiras. De acordo com a empresa, trata-se de um modelo estruturado para o setor de eletrodomésticos e eletroportáteis, com o objetivo de ampliar a atuação da rede autorizada.

“Estamos consolidando uma redefinição do papel das autorizadas. Os parceiros passam a atuar também como parte da estratégia comercial da empresa”, afirma Marcus Souza, diretor de Gestão de Serviços Autorizados do Electrolux Group América Latina.

A unidade Salamux, localizada em São Paulo (SP), integra o nível Elite dentro desse modelo.

A estrutura da rede está organizada em três níveis, definidos conforme critérios de desempenho operacional e indicadores de satisfação:

Elite: unidades que concentram serviços técnicos e comercialização de produtos, peças e acessórios;

unidades que concentram serviços técnicos e comercialização de produtos, peças e acessórios; Expert: unidades voltadas a reparos e venda de peças e consumíveis;

unidades voltadas a reparos e venda de peças e consumíveis; Pro: unidades com foco em atendimento técnico e cobertura geográfica.



Atualmente, a rede conta com 41 parceiros no nível Elite e 100 no nível Expert. A projeção da empresa é alcançar, até o final de 2026, 75 unidades Elite — com presença em todas as capitais — e 140 unidades Expert no país.

De acordo com a companhia, a redução no tempo de reparo está associada a melhorias operacionais e à integração de serviços. O modelo também contempla a oferta de alternativas ao consumidor no próprio ponto de atendimento, incluindo a possibilidade de aquisição de novos produtos quando o reparo não é viável.

“O pós-venda se consolidou como um ponto de contato relevante na jornada do consumidor. O objetivo é oferecer diferentes soluções dentro do mesmo ambiente”, ressalta o diretor.

A reorganização dos espaços físicos das unidades inclui a adaptação de áreas de atendimento para exposição de produtos, ampliando as possibilidades de interação com o portfólio da marca.

Para implementação do modelo, a empresa estruturou programas de capacitação voltados a aspectos técnicos, comerciais e de atendimento. A proposta é padronizar a operação das unidades e ampliar a capacidade de atendimento ao consumidor.



Sobre o Electrolux Group



O Electrolux Group é uma empresa global do setor de eletrodomésticos, com atuação em mais de 120 mercados. O portfólio inclui marcas como Electrolux, AEG e Frigidaire. No Brasil, a companhia também atua por meio da marca Continental, incorporada às operações locais em 2017.

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Para mais informações, basta acessar: www.electroluxgroup.com