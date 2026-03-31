Atibaia recebe a 1ª edição do Atibaia Matsuri

Atibaia será palco de uma grande celebração da cultura japonesa com a realização da 1ª edição do Atibaia Matsuri – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de maio, no Parque Ecológico Atibaia. O evento passa a integrar o calendário cultural do município, reforçando a vocação turística da cidade e proporcionando ao público uma verdadeira imersão na tradição japonesa por meio da gastronomia, da música, da dança e das artes tradicionais.

Realizado em um dos principais espaços de eventos da região, o festival chega com a proposta de valorizar a forte influência da cultura japonesa no estado de São Paulo, promovendo o intercâmbio cultural e fortalecendo o turismo regional, além de oferecer uma opção de lazer gratuita e de qualidade para toda a família.

A programação do Atibaia Matsuri contará com atrações de palco que valorizam diferentes expressões da cultura japonesa. Entre os shows musicais confirmados estão Paula Hirama, Serginho Tanigawa e Isadora Akemi. O festival também abre espaço para a cultura pop japonesa com apresentações de anime songs, com Sayuri Hirata e Project Dragons, reunindo fãs de animes, mangás e trilhas sonoras que marcaram gerações.

As tradicionais apresentações de taikô são um dos grandes destaques do evento, com a participação dos grupos Wadan Taiko Ensemble, Ryukyu Koku Matsuri, Ryuu Taiko e Yuragi, que se propõem a alegrar o público com performances que combinam ritmo, força e precisão, mantendo viva uma das mais marcantes tradições da cultura japonesa.

O Atibaia Matsuri também contará com concurso de cosplay, reunindo admiradores da cultura pop japonesa, animes, mangás e games. O concurso valoriza a criatividade, a caracterização e a performance dos participantes, sendo uma das atrações mais aguardadas pelo público jovem.

Além das apresentações artísticas, o evento oferecerá uma ampla programação de atividades culturais, com exposições e oficinas gratuitas. O público poderá conhecer e vivenciar artes tradicionais como bonsai, ikebana, origami, oshibana, shuji (caligrafia japonesa) e mangá, proporcionando contato direto com técnicas e expressões culturais transmitidas ao longo de gerações. Entre as experiências oferecidas, o Kimono Experience permitirá que os visitantes vistam o traje tradicional japonês e registrem o momento em fotos.

A gastronomia terá papel central no Atibaia Matsuri, com uma praça de alimentação dedicada à culinária japonesa, reunindo pratos típicos como sushi, sashimi, yakisoba, tempurá, ramen, guioza, takoyaki e okonomiyaki. Além da gastronomia, o público também terá a oportunidade de adquirir produtos japoneses e itens da cultura oriental em espaços com diversos bazaristas, que irão oferecer desde artigos tradicionais até produtos ligados à cultura pop japonesa.

O evento será realizado no Parque Ecológico Atibaia, um espaço com mais de 500 mil metros quadrados de área total e estrutura preparada para grandes eventos, contando com ampla área verde, mais de 9 mil metros quadrados de área coberta, estacionamento, banheiros, acessibilidade e capacidade para receber milhares de visitantes com conforto e segurança.

O Atibaia Matsuri nasce com o objetivo de valorizar a cultura japonesa, fortalecer o intercâmbio cultural e oferecer à população de Atibaia e região, unindo tradição, arte, gastronomia, compras e entretenimento em um ambiente familiar, acessível e gratuito. A expectativa é atrair milhares de visitantes ao longo dos três dias de evento, movimentando o turismo, o comércio local e consolidando o festival como um novo destaque no calendário cultural da cidade.

Serviço:

Evento: Atibaia Matsuri – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa

Datas: 22, 23 e 24 de maio

Horários de funcionamento:



Dia 22/5 (sexta-feira): 17h às 22h

Dia 23/5 (sábado): 10h às 22h

Dia 24/5 (domingo): 10h às 21h

Local: Parque Ecológico Atibaia

Endereço: Avenida Nobuyuki Hiranaka, 566 – Bairro dos Pires – Atibaia/SP

Informações: 0800-055-5979

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Entrada gratuita