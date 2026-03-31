Propósito impulsiona engajamento e desempenho nas empresas

Organizações que investem no alinhamento entre valores individuais e objetivos corporativos têm apresentado melhores índices de engajamento, inovação e retenção de talentos. No Brasil, dados do relatório “Tendências Globais de Capital Humano 2025”, da Deloitte, indicam que empresas que priorizam propósito e bem-estar tendem a estar mais preparadas para lidar com mudanças e demandas do mercado.

No cenário global, o estudo “State of the Global Workplace 2024”, da Gallup, aponta que o baixo engajamento dos profissionais impacta diretamente a produtividade e gera perdas econômicas significativas. O levantamento também mostra que colaboradores que encontram sentido no trabalho tendem a apresentar maior resiliência diante de instabilidades e transformações no ambiente corporativo.

Esse movimento tem levado empresas a incorporar estratégias voltadas ao alinhamento entre comportamento humano e objetivos organizacionais, com foco no desenvolvimento profissional e na melhoria do desempenho das equipes.

De acordo com Marcio Zeppelini, especialista em vendas e comportamento organizacional, a clareza sobre o propósito pode influenciar a forma como os profissionais atuam no ambiente corporativo. “Quando há entendimento sobre o impacto do trabalho realizado, há uma tendência de maior direcionamento das ações e consistência na entrega de resultados”, afirma.

O relatório da Deloitte aponta que a conexão entre o trabalho realizado e o legado pretendido está entre os principais fatores de engajamento em setores competitivos. Já o estudo da Gallup indica que profissionais engajados tendem a lidar melhor com adversidades e mudanças no ambiente corporativo.

Segundo Zeppelini, iniciativas organizacionais voltadas ao desenvolvimento e à reflexão sobre objetivos podem contribuir para esse alinhamento. “Ambientes que estimulam esse tipo de integração tendem a favorecer equipes mais preparadas para lidar com desafios e transformações do mercado”, destaca.

A discussão sobre propósito e desempenho também tem sido ampliada em eventos corporativos e programas de desenvolvimento, reforçando a relação entre estratégia empresarial e comportamento humano.

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