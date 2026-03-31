CozyCozy lança ferramenta para comparar preços de hospedagem

A empresa de buscas de hospedagens CozyCozy lançou uma ferramenta que permite comparar preços de acomodações em diferentes sites de reservas. Segundo a marca francesa, a proposta é reunir, em um único ambiente, opções disponíveis em diversas plataformas, facilitando a busca do usuário.

O recurso funciona como um buscador: ao inserir o destino e as datas da viagem, o sistema apresenta uma lista com ofertas de hotéis, apartamentos, casas de temporada e outros tipos de hospedagem. As opções são exibidas lado a lado, com valores coletados em tempo real de diferentes serviços. A ideia é tornar o processo de pesquisa mais simples e eficiente, especialmente para quem deseja avaliar diferentes possibilidades antes de fechar a reserva.



Segundo a empresa, a ferramenta reúne mais de 20 milhões de acomodações ao redor do mundo, integrando dados de mais de uma centena de sites especializados. Dessa maneira, a proposta da empresa é reduzir a necessidade de o usuário acessar várias páginas para comparar preços, tornando a busca por acomodação mais prática entre viajantes que buscam por este serviço.

Outro ponto destacado pela plataforma é a transparência nos valores, sem inserir tarifas ocultas. Os preços exibidos já consideram todas as taxas e impostos, o que ajuda a evitar diferenças entre o valor inicialmente apresentado e o cobrado no final da reserva. Esse fator pode ser especialmente importante para quem organiza viagens com orçamento mais definido e quer evitar custos inesperados ao longo do processo.

Além da comparação direta, o sistema também oferece filtros para direcionar melhor a busca, seja definindo a listagem por preços, proximidade e avaliações. Com isso, é possível selecionar critérios como tipo de hospedagem, comodidades oferecidas na hospedagem e qual é a nota informada por outros hóspedes, o que torna a navegação mais personalizada. Assim, o usuário consegue adaptar a pesquisa de acordo com o tipo de viagem que pretende fazer, seja em família, a trabalho, em casal ou sozinho.

O lançamento acompanha uma tendência crescente no setor de turismo digital. A busca por destinos turísticos tem aumentado consideravelmente e, segundo matéria publicada pelo Terra, viajar virou um item básico para os brasileiros. Diferentemente das plataformas tradicionais, que exibem apenas suas próprias ofertas, esses metabuscadores reúnem informações de múltiplos sites de reserva, ampliando as opções disponíveis ao consumidor. Por isso, plataformas que centralizam essas informações acabam se tornando mais atrativas.

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Ferramentas desse tipo ganham espaço entre usuários que priorizam praticidade e querem otimizar o planejamento de viagens. A expectativa é que soluções baseadas em comparação continuem se expandindo à medida que cresce a demanda por preços mais competitivos e maior transparência no processo de reserva.