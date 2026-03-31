Voz Ativa cria base de escuta de alunos em escolas

O projeto Voz Ativa iniciou a aplicação de questionários em escolas públicas do Distrito Federal e começa a estruturar uma base contínua de escuta de estudantes sobre bem-estar, convivência e ambiente escolar. A iniciativa marca uma etapa central do projeto, voltada à produção de evidências a partir da experiência direta dos alunos e à qualificação do debate público sobre educação.

Cerca de 10 mil estudantes de aproximadamente 70 escolas devem participar da iniciativa em 2026. O objetivo é acompanhar de forma contínua a percepção dos alunos, identificar sinais de conflito antes que se agravem e subsidiar decisões da gestão educacional.

Monitoramento contínuo do ambiente escolar

O projeto parte do princípio de que tensões no ambiente escolar se formam de maneira gradual e nem sempre chegam à equipe gestora a tempo de uma intervenção preventiva. Ao sistematizar a escuta de alunos, professores e gestores, a proposta busca transformar percepções do cotidiano em dados que orientem ajustes pedagógicos e administrativos.

A iniciativa será implementada em escolas de todas as regiões administrativas do Distrito Federal, com aplicação periódica de instrumentos de escuta ao longo do ano letivo. Os resultados devem permitir o mapeamento de padrões de convivência, níveis de engajamento e possíveis focos de tensão, contribuindo para ações mais planejadas.

O projeto é realizado pelo Instituto Multiplicidades, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com apoio da Secretaria de Educação do Distrito Federal. O investimento previsto é de R$ 5,4 milhões, por meio de termo de fomento federal.

Produção de evidências para políticas educacionais

A entrada em campo insere o Voz Ativa em um ponto sensível da agenda educacional: a capacidade de compreender, de forma sistematizada, como os estudantes vivenciam o cotidiano escolar. A proposta não se limita à coleta de percepções isoladas, mas à organização de padrões que permitam uma leitura consistente das dinâmicas nas escolas.

Os questionários foram estruturados para captar dimensões como relações interpessoais, sensação de pertencimento, segurança emocional e qualidade da convivência. A consolidação dessas informações cria uma base de evidências que pode sustentar análises comparáveis ao longo do tempo.

De acordo com o especialista responsável pelo desenvolvimento do projeto, Alysson Sanches, a iniciativa responde a uma fragilidade recorrente na formulação de políticas educacionais: decisões baseadas em diagnósticos genéricos ou pouco conectados à experiência dos alunos. Ao introduzir um modelo de escuta estruturada, o projeto amplia a capacidade de análise do ambiente escolar e abre espaço para intervenções mais aderentes à realidade local.

“Há um descompasso entre o que se debate sobre escola e o que é efetivamente vivido dentro dela. Organizar essa escuta permite reduzir essa distância e dar mais consistência às decisões”, afirma Sanches.

A etapa de coleta constitui a primeira fase de um diagnóstico mais amplo. O material será aprofundado nas etapas seguintes, com consolidação das análises e divulgação pública dos resultados.

Segundo Sanches, a construção dessa base também dialoga com a crescente atenção ao bem-estar no ambiente escolar. Embora o tema tenha ganhado espaço na agenda pública nos últimos anos, ainda há carência de instrumentos capazes de captar suas manifestações no cotidiano das escolas.

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Ao estruturar uma base contínua de escuta, o Voz Ativa se apresenta como ferramenta de leitura do ambiente escolar, com potencial para apoiar tanto a formulação de políticas públicas quanto o desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da experiência dos estudantes.