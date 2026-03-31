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VIVA Inteligência Educacional fecha parceria com Creality

Parceria amplia uso da impressão 3D no ensino e fortalece a cultura maker nas escolas.

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Repórter
31/03/2026 17:10

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VIVA Inteligência Educacional fecha parceria com Creality
VIVA Inteligência Educacional fecha parceria com Creality crédito: DINO

A VIVA Inteligência Educacional firmou uma parceria com a Creality, fabricante global de impressoras 3D, com o objetivo de ampliar a oferta de tecnologias educacionais voltadas ao ensino de inovação e fabricação digital em instituições de ensino no Brasil.

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A iniciativa acompanha o avanço do uso de tecnologias no ambiente educacional, especialmente aquelas voltadas à aprendizagem prática. Nesse contexto, a impressão 3D pode ser aplicada como recurso de apoio a atividades pedagógicas que conectam conceitos teóricos a experiências concretas em sala de aula.

Esse movimento também acompanha a expansão global da tecnologia. Um relatório da MarketsandMarkets aponta que o mercado global de impressão 3D foi estimado em US$ 15,39 bilhões em 2024 e deve alcançar US$ 35,79 bilhões até 2030, com taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17,2%, impulsionado pelo avanço das tecnologias de manufatura aditiva e pela ampliação de aplicações em áreas como educação, prototipagem e manufatura.

No contexto educacional, a utilização de metodologias ativas tem ganhado espaço como abordagem que prioriza a participação do aluno no processo de aprendizagem. De acordo com o relatório “Future of Jobs” do World Economic Forum, habilidades como pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas estão entre as mais demandadas no cenário atual, reforçando a importância de práticas educacionais mais aplicadas e participativas.

Com a parceria, a VIVA passa a disponibilizar soluções que permitem às instituições de ensino incorporar a fabricação digital em atividades pedagógicas, laboratórios de inovação e projetos educacionais voltados à experimentação e ao desenvolvimento de habilidades técnicas. O portfólio passa a incluir equipamentos como impressoras 3D, além de insumos e soluções complementares voltadas à aplicação educacional da tecnologia.

Segundo Danilo Nogueira, técnico educacional da VIVA, a integração da impressão 3D ao ambiente escolar amplia as possibilidades de aprendizagem. “A utilização dessa tecnologia permite que o aluno participe ativamente do processo, transformando conceitos em aplicações práticas. A parceria com a Creality amplia o acesso a essas ferramentas e contribui para a adoção de metodologias mais dinâmicas no ensino”, afirma.

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A ampliação do portfólio da VIVA com soluções de impressão 3D ocorre em um momento em que instituições de ensino buscam integrar novas tecnologias ao processo educacional. Iniciativas ligadas à chamada Education 4.0 refletem justamente esse movimento de adaptação dos sistemas de ensino a oportunidades e desafios trazidos por tecnologias emergentes.



Website: https://www.instagram.com/vivaeducacional/

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