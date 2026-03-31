Alcon lança Systane® Complete sem conservantes no Brasil

A doença do olho seco é uma condição que impacta significativamente a rotina de milhões de pessoas, afetando desde atividades básicas, como leitura e uso de telas, até aspectos emocionais e profissionais. No Brasil, estima-se que 34% dos adultos apresentem sinais ou sintomas relacionados à secura ocular, quadro intensificado pela exposição prolongada a dispositivos digitais, poluição, ambientes secos e envelhecimento natural da população. Em meio a esse cenário, cresce a busca por soluções eficazes e seguras para o cuidado ocular diário.

Segundo o oftalmologista Dr. Lucas Della Paolera, apesar da alta prevalência, grande parte dos pacientes tende ao autodiagnóstico, o que dificulta a escolha do tratamento adequado. O oftalmologista reforça que a avaliação por um profissional é essencial. “A identificação correta do tipo e do grau de secura dos olhos orienta terapias mais adequadas e reduz a progressão dos sintomas”, afirma.

Para atender pacientes que convivem diariamente com ardor, irritação, sensação de areia e outros desconfortos associados à doença, a Alcon anuncia o lançamento no Brasil do Systane® Complete sem conservantes, uma nova solução lubrificante ocular desenvolvida para proporcionar alívio dos múltiplos sintomas do olho seco e conforto prolongado. O produto combina tecnologia avançada com a segurança de uma formulação livre de conservantes, indicada especialmente para olhos sensíveis.

Com atuação em todas as camadas do filme lacrimal, o Systane® Complete sem conservantes utiliza tecnologia avançada, que favorece maior dispersão na superfície ocular e contribui para o alívio dos sintomas por até oito horas, oferecendo hidratação, proteção e estabilidade ao olho seco. A inovação responde à demanda crescente por alternativas que conciliem eficácia e conforto, sem comprometer a saúde ocular a longo prazo.

O lançamento reforça o compromisso global da Alcon com o cuidado da visão, ampliando seu portfólio de soluções que apoiam pacientes com necessidades diversas. “Para muitos brasileiros, o Systane® Complete sem conservantes representa uma nova opção de cuidado diário capaz de melhorar o bem-estar e favorecer uma rotina mais leve, mesmo diante das exigências do dia a dia”, finaliza.

Sobre a Alcon

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A Alcon é uma empresa global especializada em cuidados com a visão e com mais de 75 anos de história. Os produtos das divisões Cirúrgica e Vision Care (Cuidados com a Visão) impactam anualmente mais de 260 milhões de pacientes com catarata, glaucoma, doenças da retina e erros de refração em mais de 140 países. São mais de 25 mil colaboradores em todo o mundo, dedicados a aprimorar a qualidade de vida dos pacientes por meio de produtos, parcerias com profissionais de oftalmologia e programas que promovem o acesso a produtos e a procedimentos oftalmológicos.