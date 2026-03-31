Ouro 18k ou 24k: especialista explica qual quilate escolher

Na hora de comprar uma joia, muitos consumidores se deparam com termos como 10k, 14k, 18k e 24k, mas nem sempre entendem o que essas classificações realmente significam. A variedade de opções disponíveis no mercado levanta dúvidas sobre qual quilate escolher e quais são as diferenças entre eles.

De acordo com Samara Luz, especialista em joias da Fábrica do Ouro, esses números indicam o nível de pureza do ouro presente em cada peça e têm impacto direto no valor, na resistência e na durabilidade, fatores considerados importantes no momento da decisão de compra.

“Quanto maior o número de quilates, maior será a quantidade de ouro puro presente na liga. Essa classificação é importante para determinar não apenas o valor do metal, mas também características como durabilidade, resistência e tonalidade das joias”, explica Samara.

O que significa quilates no ouro

A expressão quilate, representada pela letra K, é usada internacionalmente para indicar a proporção de ouro puro presente em uma peça. O sistema considera 24 partes como a quantidade máxima de ouro possível em uma liga metálica.

Quando uma joia possui 24 quilates, isso significa que todas as 24 partes da liga são compostas de ouro puro. Já nos demais tipos de ouro, parte do metal é misturada com outros elementos para aumentar a resistência da peça.

“Essas ligas são necessárias porque o ouro em estado puro é um metal relativamente macio, o que pode comprometer a durabilidade de joias utilizadas no dia a dia”, detalha a especialista em joias.

Tipos de ouro e suas principais diferenças

Ouro 24k

Apesar de seu alto valor, o ouro 24k é pouco utilizado na produção de joias para uso cotidiano, justamente por sua maciez. Peças feitas com esse material podem sofrer deformações com mais facilidade. Em muitos países, o ouro 24k é mais comum na forma de barras, moedas ou itens de investimento.

“O ouro 24 quilates é considerado o ouro puro, com aproximadamente 99,9% de pureza. Por possuir praticamente apenas o metal precioso em sua composição, apresenta coloração intensa e característica bastante brilhante”, informa Samara.

Ouro 18k

Entre os tipos de ouro disponíveis no mercado, o ouro 18k é um dos mais utilizados na fabricação de joias, composto por 75% de ouro puro e 25% de outros metais, como prata, cobre ou paládio.

“Essa combinação proporciona maior resistência sem comprometer a aparência luxuosa do metal. Por esse motivo, anéis, alianças, colares, pulseiras e brincos frequentemente são produzidos com essa liga. A presença de outros metais também pode influenciar na tonalidade da peça, possibilitando variações como ouro amarelo, ouro branco e ouro rosé”, esclarece a profissional.

Ouro 14k

Por padrão, o ouro 14 quilates deve possuir cerca de 58% de ouro puro, enquanto o restante da composição pode ser formado por outros metais. Neste caso, a concentração de ouro é menor em comparação ao 18k.

“Esse tipo de liga oferece uma boa combinação entre resistência e custo, sendo bastante utilizado em alguns mercados internacionais. A maior presença de metais adicionais torna a peça mais rígida e menos suscetível a riscos ou deformações, o que influencia diretamente no valor da joia”, enfatiza Samara.

Ouro 10k

Por padrão, o ouro 10 quilates deve conter aproximadamente 41% de ouro puro. Entre os principais tipos de ouro disponíveis comercialmente, ele é considerado um dos que apresentam menor teor do metal precioso. Em alguns países, o 10k é utilizado na produção de acessórios mais acessíveis.

“A quantidade maior de metais adicionais aumenta a resistência da liga, porém também reduz o valor e a intensidade da coloração típica do ouro, o que torna uma joia em ouro 10k menos valorizada e de baixo padrão”, salienta a especialista.

Como identificar o tipo de ouro em uma joia

Para a representante da Fábrica de Ouro, ligas com maior concentração de ouro puro tendem a apresentar valor mais elevado e cor mais intensa. Em contrapartida, podem ser mais maleáveis. Já ligas com menor teor do metal costumam oferecer maior resistência mecânica.

Alguns exemplos incluem:

24k ou 999 , indicando ouro praticamente puro;





ou , indicando ouro praticamente puro; 18k ou 750 , representando 75% de ouro;





ou , representando 75% de ouro; 14k ou 585 , indicando 58,5% de ouro;





ou , indicando 58,5% de ouro; 10k ou 417, representando 41,7% de ouro.





“Uma das formas mais comuns de identificar os tipos de ouro é observar a marcação presente na peça. Joias costumam possuir pequenos selos gravados indicando sua pureza. Essas marcações são utilizadas como padrão internacional para informar com clareza ao consumidor a real composição do metal presente na joia”, conclui Samara Luz.

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Em resumo, a classificação em 10k, 14k, 18k e 24k está diretamente ligada ao nível de pureza do metal e explica as diferenças entre os principais tipos de ouro encontrados no mercado. Enquanto o ouro 24k representa o metal em estado quase puro, as ligas com menor quilatagem combinam ouro com outros metais para aumentar a resistência e possibilitar diferentes aplicações na joalheria. Compreender essas variações ajuda a identificar as características de cada liga, desde a durabilidade até o valor do metal.