A Boomi foi nomeada como líder no IDC MarketScape para Gerenciamento de APIs em todo o mundo em 2026

A Boomi™, empresa de ativação de dados, anunciou hoje que foi nomeada Líder no IDC MarketScape: Avaliação de Fornecedores de Gerenciamento de APIs em todo o mundo em 2026, que avalia fornecedores com base em suas capacidades e estratégias para fornecer soluções de gerenciamento de APIs (APIM) em um cenário empresarial híbrido e cada vez mais orientado por IA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260331118728/pt/

Boomi Named a Leader in IDC MarketScape for Worldwide API Management 2026

À medida que as empresas aceleram a adoção de IA com agentes e arquiteturas híbridas, a necessidade de governar e dimensionar APIs em ambientes cada vez mais complexos tornou-se uma prioridade estratégica. As APIs são essenciais para permitir o acesso seguro, reutilizável e pronto para agentes a aplicativos e dados. A solução de gerenciamento de APIs da Boomi, com um gateway de nível empresarial e recursos avançados de federação, permite que as organizações projetem, protejam e gerenciem APIs perfeitamente em ambientes de execução distribuídos. APIs governadas também podem ser expostas como ferramentas habilitadas para MCP, oferecendo aos agentes de IA acesso seguro e governado a recursos corporativos.

A Boomi foi nomeada Líder no IDC MarketScape para Gerenciamento de APIs Global 2026 com base em seus recursos e estratégia para fornecer gerenciamento de APIs para ambientes modernos orientados por IA.

De acordo com o IDC MarketScape, "a oferta de Gerenciamento de APIs da Boomi está intimamente ligada a uma plataforma iPaaS, IA e automação madura e amplamente adotada, oferecendo aos clientes um caminho simplificado para integrar recursos, orquestrações e conectividade legada em APIs gerenciadas sem a necessidade de combinar vários fornecedores."

O IDC MarketScape também destacou a "estratégia centrada em IA da Boomi, que combina serviços de IA em nível de plataforma com gerenciamento de APIs, visando tornar as APIs tanto o combustível quanto o plano de controle para cargas de trabalho de IA", ressaltando a abordagem diferenciada da Boomi para viabilizar empresas orientadas por IA. O IDC MarketScape reforçou a capacidade da Boomi de posicionar APIs como interfaces governadas para agentes e aplicações de IA, apoiando a adoção segura e escalável de IA.

"À medida que as organizações aceleram sua transição para se tornarem empresas orientadas por IA, o gerenciamento de APIs tornou-se uma base estratégica para conectar com segurança aplicações, dados e fluxos de trabalho de IA", disse Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. "Consideramos nosso reconhecimento como Líder no IDC MarketScape para Gerenciamento de APIs uma validação de nossa inovação contínua e compromisso em fornecer uma plataforma unificada para ativação de dados, incluindo o gerenciamento de APIs." Ao permitir que as empresas governem suas APIs como o plano de controle para IA, juntamente com a integração e os dados, estamos ajudando clientes em todo o mundo a se moverem mais rápido, operarem de forma mais inteligente e inovarem em escala.

No último ano, a Boomi acelerou a inovação em gerenciamento de APIs para ajudar as empresas a lidar com a proliferação de APIs, fortalecer a governança e se preparar para arquiteturas orientadas por IA. Os principais avanços incluem:

Gerenciamento e Federação de APIs Empresariais – A solução abrangente de gerenciamento de APIs da Boomi unifica a governança em gateways próprios e de terceiros, permitindo que as organizações descubram, gerenciem e monitorem APIs sem interromper os ambientes de execução existentes.





A solução abrangente de gerenciamento de APIs da Boomi unifica a governança em gateways próprios e de terceiros, permitindo que as organizações descubram, gerenciem e monitorem APIs sem interromper os ambientes de execução existentes. Governança e Aplicação de Políticas Aprimoradas – Os recursos avançados de governança ajudam as organizações a eliminar APIs ocultas, aplicar políticas de segurança e conformidade e melhorar a qualidade e a reutilização de APIs em toda a empresa.





Os recursos avançados de governança ajudam as organizações a eliminar APIs ocultas, aplicar políticas de segurança e conformidade e melhorar a qualidade e a reutilização de APIs em toda a empresa. Gerenciamento do Ciclo de Vida da API – O gerenciamento de ciclo de vida de ponta a ponta acelera o design e a documentação de APIs por meio de experiências orientadas por IA, permitindo que as organizações impulsionem a adoção de produtos de API e agreguem valor comercial por meio de fácil integração, consumo e rastreamento de desempenho.





O gerenciamento de ciclo de vida de ponta a ponta acelera o design e a documentação de APIs por meio de experiências orientadas por IA, permitindo que as organizações impulsionem a adoção de produtos de API e agreguem valor comercial por meio de fácil integração, consumo e rastreamento de desempenho. APIs para IA e Arquiteturas Prontas para Agentes – Com a Boomi, as APIs são transformadas em interfaces seguras, governadas e habilitadas para MCP para agentes de IA, permitindo que as organizações operacionalizem a IA com segurança e orquestrem fluxos de trabalho de agentes em escala.

Com mais de 30.000 clientes em todo o mundo, a Boomi é uma parceira confiável para empresas de diversos setores, incluindo Post Consumer Brands, New Relic, A.R.M Holding, Chartered Accountants Australia e New Zealand, e California State University (CSU), ajudando as organizações a conectar, governar e ativar dados e APIs em escala.

Veja o IDC MarketScape 2026 para Gerenciamento de APIs aqui.

Recursos Adicionais

Veja por que a Boomi foi reconhecida como Líder no IDC MarketScape para APIM aqui.

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Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi projetado para fornecer uma visão geral da competitividade dos fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza uma metodologia de pontuação rigorosa baseada em critérios qualitativos e quantitativos, resultando em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor dentro de um determinado mercado. O IDC MarketScape fornece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, as capacidades e estratégias, e os fatores de sucesso de mercado atuais e futuros dos fornecedores de TI e telecomunicações podem ser comparados de forma significativa. A estrutura também fornece aos compradores de tecnologia uma avaliação de 360 ??graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados, dá vida aos dados, integrando-os e governando-os para impulsionar tudo, desde IA até BI. A Plataforma Empresarial Boomi coloca os dados em movimento, unindo prontidão de dados, integração e automação, e gerenciamento de agentes em uma solução abrangente. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o suporte de uma rede global de mais de 800 parceiros, a Boomi está impulsionando a transformação de agentes — ajudando organizações de todos os portes a se moverem mais rápido, operarem de forma mais inteligente e inovarem em escala. Saiba mais em boomi.com.

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IDC MarketScape: Worldwide API Management 2026 Vendor Assessment, Doc #US52034025, março de 2026

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Mídia:

Elliot Harrison

Global Communications

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