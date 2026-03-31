Conteúdo Martech fica no TOP 3 na categoria Empresa do Ano

A Conteúdo Martech, agência especializada em marketing educacional e Sistema S, conquistou o pódio na categoria Empresa do Ano do Prêmio Limitless RD Station 2025. O resultado posiciona a empresa entre as três melhores de um universo superior a 2 mil agências parceiras da plataforma no Brasil. Isso é reflexo de uma operação que integra, sob o mesmo teto, as duas maiores plataformas de tecnologia para marketing e gestão do segmento: RD Station e TOTVS.



O Prêmio Limitless é uma iniciativa anual da RD Station para reconhecer empresas parceiras com desempenho destacado em critérios que vão além de uma única métrica. A categoria Empresa do Ano é considerada a mais exigente do prêmio: para concorrer, as agências precisam demonstrar domínio simultâneo em crescimento de carteira, entrega consistente de resultados ao longo dos dois semestres, apresentação de cases comprovados e expansão de clientes sem rotatividade excessiva de portfólio.

O regulamento foi desenvolvido com o apoio do Partner Executive Council, comitê formado por profissionais de diferentes perfis, regiões, produtos e gêneros, com o objetivo de garantir um processo de avaliação amplo e representativo. A disputa envolveu mais de 2 mil agências cadastradas como parceiras da RD Station no Brasil.

O destaque da Conteúdo Martech no contexto da premiação está na profundidade da integração tecnológica que a agência opera. A empresa é parceira Diamond da RD Station, o nível mais alto dentro do programa de parcerias da plataforma, e é a única agência homologada pela TOTVS na região Centro-Oeste.

Para Thiago Lustosa, diretor-executivo da Conteúdo Martech, a combinação posiciona a agência para conectar, na prática, as estratégias de marketing digital à gestão acadêmica e administrativa das instituições de ensino que atende.

O Censo da Educação Superior de 2024? contabilizou 2.244 instituições privadas no Brasil. “São 2.244 IES tentando convencer o mesmo candidato a assinar a matrícula. Nessa disputa, a instituição que conecta marketing, vendas e tecnologia num sistema integrado responde mais rápido, perde menos leads e fecha mais ciclos”, comentou ele.



Além do terceiro lugar na categoria Empresa do Ano, a agência também figurou entre as dez melhores do país na categoria Top 10 Melhor em RD Station Diamond, reconhecimento que avalia especificamente o desempenho técnico e os resultados entregues por agências no nível mais alto do programa de parcerias da plataforma.

Para Guilherme Pinheiro, diretor de performance da agência, estar entre os finalistas nas duas categorias simultaneamente representa uma distinção que vai além da premiação em si. “Chegar ao Top 10 Diamond e ainda conquistar o pódio na Empresa do Ano no mesmo ano mostra que o nosso time domina o ecossistema RD Station de ponta a ponta. Temos muito orgulho do que foi construído coletivamente para chegar até aqui”, afirmou.

O time por trás do resultado

A conquista do terceiro lugar foi recebida pela equipe como validação de uma metodologia construída ao longo de anos de atuação no segmento educacional. Lucas Alfaix, diretor criativo, ressaltou que o prêmio representa o trabalho coletivo de profissionais que operam na interseção entre criatividade e tecnologia. “Marketing educacional não é marketing genérico aplicado a uma faculdade. O aluno pesquisa por meses, compara instituições, some e volta. A régua de resultado aqui é matrícula efetivada, não lead gerado. Esse prêmio mostra que a gente entende esse ciclo e sabe trabalhar dentro dele”, disse.

Thiago Lustosa destacou ainda que a consistência ao longo do ano pesou mais do que resultados pontuais na avaliação. “No setor educacional, lead gerado não paga mensalidade. Entre o formulário preenchido e o contrato assinado, existe um processo longo, e é aí que a maioria das operações se perde. O prêmio Empresa do Ano não mede um momento, mede toda uma trajetória. O que nos colocou entre os três primeiros foi a capacidade de crescer junto com os nossos clientes de forma sustentável, sem abrir mão da qualidade técnica em nenhum intake”.

A categoria Empresa do Ano avalia todo o decorrer de um ano, não uma campanha isolada. Na Conteúdo Martech, todos os colaboradores são capacitados para operar o RD Station do começo ao fim, desde fluxos, integrações, análises e relatórios.

Lucas Teixeira, diretor responsável pela frente de Customer Success, vê o resultado como confirmação de algo que o time já sabia. “A gente já tinha clareza de que esse modelo funcionava. O prêmio só carimbou o que a gente já via nos números internos e no retorno dos clientes. Foram anos de plantio e suor; receber esse reconhecimento das maiores empresas de tecnologia para marketing digital da América Latina não é para qualquer um”, frisou.

O contexto do prêmio

O Prêmio Limitless RD Station reúne anualmente representantes das principais agências parceiras do Brasil. A RD Station é uma empresa de tecnologia para automação de marketing com sede em Florianópolis (SC), unidade de negócios da TOTVS RD Station, e conta com mais de 50 mil clientes ativos.

A TOTVS é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, líder em ERP no Brasil, com mais de 46% de market share, segundo estudo, com presença em mais de 40 países.

Reconhecimento com projeção nacional

O TOP 3 no Prêmio Limitless 2025 posiciona a Conteúdo Martech entre as três melhores agências do país em um segmento que concentra 55% do uso integrado de RD Station com CRM de Vendas. A categoria Empresa do Ano avalia desempenho acumulado ao longo de dois semestres. No marketing educacional, em que o ciclo de conversão se estende do primeiro contato digital até a efetivação da matrícula, a classificação entre as três primeiras agências do país reflete capacidade de execução técnica e integração de sistemas mantidas de forma contínua.



De acordo com Lívia Lima, gerente sênior de Marketing na RD Station, “esses parceiros são brasileiros que entendem, na essência, os desafios e as oportunidades dos negócios no nosso país. Dominam assuntos e ferramentas antes do mercado e, com isso, ajudam seus clientes a responder onde estão hoje e onde querem chegar, guiando essa jornada com estratégia, consistência e impacto. Nenhuma empresa cresce sozinha e, em um mercado cada vez mais dinâmico, contar com aliados sérios que possuem repertório chancelado é o que diferencia quem realmente continua crescendo. É isso que torna o nosso ecossistema tão forte e valioso tanto para as agências e consultorias que fazem parte quanto para os seus clientes”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o time, o resultado não encerra um ciclo; marca o início de um novo patamar de exigência. “Entrar no TOP 3 nacional muda a régua interna. A partir de agora, o time sabe onde está e sabe onde quer chegar”, enfatizou Guilherme Pinheiro.