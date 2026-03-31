WHOOP arrecada US$ 575 milhões com uma avaliação de US$ 10,1 bilhões para impulsionar sua plataforma mundial de saúde

WHOOP, a empresa de desempenho humano anunciou hoje que levantou US$ 575 milhões em uma rodada de financiamento da série G, com uma avaliação de US$ 10,1 bilhões, impulsionando sua expansão mundial e sua visão a longo prazo para saúde personalizada. A rodada foi liderada pelo Fundo Colaborativo e contou com a participação mundial do 2PointZero Group, Qatar Investment Authority (QIA), Mubadala Investment Company e Abbott,Mayo Clinic, Macquarie Capital (entidades administradas pela Macquarie Capital), Glade Brook, B-Flexion, IVP, Foundry, Accomplice, Affinity Partners, Promus Ventures e Bullhound Capital, juntos com um grupo de prominentes atletas internacionais e investidores individuais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260331626419/pt/

WHOOP Raises $575 Million at $10.1 Billion Valuation to Advance Global Health Platform

Entre os investidores individuais desta rodada estão Cristiano Ronaldo, LeBron James, Rory McIlroy, Reggie Miller, Niall Horan, Karen Wazen, Virgil van Dijk, Mathieu van der Poel e Shane Lowry, o que enfatiza a profunda conexão entre a WHOOP e o desempenho de elite, a saúde e a cultura mundial.

Este financiamento vem em um momento decisivo para a WHOOP e o futuro da saúde. As doenças crônicas estão aumentando a nível mundial, enquanto muitos sistemas de saúde ainda estão direcionados ao atendimento reativo. Ao mesmo tempo, os avanços em IA e dados biométricos contínuos permitem um enfoque fundamentalmente novo que prevê riscos, orienta comportamentos e melhora a saúde em tempo real. A WHOOP dedicou mais de uma década se preparando para este momento. Com este investimento, a empresa irá acelerar sua expansão mundial e consolidar sua plataforma como um novo padrão para saúde personalizada e preventiva.

"Nossa rodada de investimentos reúne os investidores mais sofisticados do mundo, instituições de saúde líderes e atletas internacionais icônicos em torno da missão de liberar o potencial humano e a longevidade saudável", disse Will Ahmed, Fundador e Diretor Executivo da WHOOP. "Criamos a plataforma de saúde pessoal que as pessoas usam para melhorar sua saúde e qualidade de vida."

Acelerando o crescimento internacional

A WHOOP vem experimentando um rápido crescimento mundial em meio a um período extraordinário de expansão:

A empresa conta agora com mais de 2,5 milhões de membros ao redor do mundo.

Em 2025, as reservas cresceram 103% em relação ao ano anterior, finalizando o ano com uma taxa de execução de US$ 1,1 bilhão.

Em 2025, a WHOOP apresentou fluxo de caixa positivo.

A WHOOP está contratando para ocupar mais de 600 novas funções em todo o mundo este ano, a fim de apoiar a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a expansão internacional.

Os fundos obtidos com este financiamento da série G irão impulsionar ainda mais o crescimento nos EUA e a expansão internacional na Europa, nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), na América Latina e na Ásia.

Desenvolvendo a plataforma mundial de saúde mais destacada

Este financiamento irá acelerar o trabalho da WHOOP em desenvolver a plataforma de saúde pessoal líder mundial, um sistema inteligente e unificado criado para prolongar a vida saudável, otimizar o desempenho e prevenir doenças antes que comecem.

A Abbott, líder mundial em saúde, se uneàWHOOP como investidora estratégica. Com um amplo portfólio que abrange diagnósticos, dispositivos médicos, nutrição e medicamentos genéricos, a Abbott traz profunda experiência em saúde, escala e um histórico de inovação em tecnologia da saúde, ao criar soluções mais responsivas, conectadas e personalizadas. A WHOOP e a Abbott compartilham o compromisso de capacitar as pessoas a assumirem o controle de sua saúde.

Com base em mais de 24 bilhões de horas de dados fisiológicos e modelos de IA desenvolvidos especificamente para este fim, a WHOOP oferece informações de saúde preditivas e personalizadas. Os membros abrem o aplicativo em média mais de oito vezes por dia, quase três vezes mais do que outros dispositivos vestíveis sem tela, para entender como dormiram, se estão recuperados, o quanto devem se esforçar ou se conter e como comportamentos diários, como treinamento, nutrição e estresse, impactam seu desempenho e saúde a longo prazo. Estas informações vão além do sono e do condicionamento físico, ajudando os membros a identificar sinais de alerta precoce, reduzir riscos e tomar medidas que podem prevenir problemas de saúde graves. De líderes mundiais e executivos a atletas de elite e artistas, a WHOOP se converteu em uma plataforma essencial para aquelas pessoas comprometidas em ter o melhor desempenho e viver do melhor modo possível.

"A WHOOP se tornou uma das ferramentas mais importantes que uso para cuidar da minha saúde a longo prazo", disse Cristiano Ronaldo, investidor e embaixador mundial da WHOOP. "Sinto orgulho de participar desta rodada de investimentos, pois acredito no futuro que construímos juntos. Nenhuma outra empresa criou uma plataforma de saúde tão poderosa e que as pessoas tenham orgulho de usar."

Para saber mais sobre a visão da empresa para o futuro da saúde, clique aqui. Material de imprensa, incluindo imagens, está disponível aqui.

Sobre a WHOOP

A WHOOP oferece uma assinatura de dispositivo vestível para ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis ??e longas, ao liberar seu extraordinário potencial. Mediante um dispositivo vestível potente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com bateria de 14 dias de duração, a WHOOP proporciona orientações inteligentes de saúde referentes ao sono, recuperação, esforço, condicionamento físico e longevidade. A plataforma de saúde inclui um ECG aprovado pelo FDA, um recurso de longevidade Healthspan, informações sobre pressão arterial e análise de biomarcadores sanguíneos da Advanced Labs. Pesquisas mostram que pessoas que usam a WHOOP diariamente registram mais de 90 minutos adicionais de exercícios por semana, dormem em torno de duas horas a mais e têm uma variabilidade da frequência cardíaca 10% maior.

Com a confiança de milhões de membros em todo o mundo, incluindo atletas, líderes mundiais, militares, executivos e artistas, a WHOOP se tornou um símbolo moderno de uma vida disciplinada e intencional. Fundada em 2012, a WHOOP tem sede em Boston. A empresa já levantou mais de US$ 900 milhões em capital de risco, realiza envios a 56 países e opera em seis idiomas. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, acesse whoop.com e se conecte com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260331626419/pt/

Pippa Doyle

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