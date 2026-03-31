Grupo Colina amplia atuação com clínica familiar

Conhecido por sua atuação em cemitérios, funerárias e planos de assistência familiar, o Grupo Colina amplia o campo de operação com um novo tipo de cuidado às famílias. Com o Colina Clin, o grupo incorpora à sua estratégia um espaço voltado à saúde física e emocional, reforçando a proposta de acompanhar as pessoas em diferentes momentos da vida e não apenas nas situações de despedida.

O Colina Clin nasce como uma clínica estruturada para oferecer serviços odontológicos e psicológicos, além de parcerias com especialidades médicas como clínica geral, pediatria, ginecologia e otorrinolaringologia. A iniciativa visa promover um atendimento integrado, acessível e contínuo, capaz de auxiliar às necessidades cotidianas das famílias, com atenção à prevenção e ao acompanhamento ao longo do tempo.

Com isso, o grupo amplia o conceito de cuidado, que já faz parte da própria identidade. “Ao levar para o campo da saúde os valores de acolhimento, respeito e empatia, adotamos uma abordagem humanizada, baseada na escuta e na construção de vínculos. Cada atendimento considera não apenas a demanda clínica, mas também o contexto emocional de quem busca o serviço, criando um ambiente seguro e sensível”, afirma João Paulo Magalhães, CEO do Grupo Colina.

O executivo ainda complementa que “o Colina Clin reflete o nosso propósito de estar presente de forma mais ampla na vida das famílias. Cuidar da saúde, promover bem-estar e oferecer apoio emocional no dia a dia é uma extensão natural do acolhimento que sempre guiou a atuação do grupo”, diz.

Desenvolvido para atender famílias em todas as fases da vida, o Colina Clin busca responder a uma demanda crescente por acesso facilitado a serviços de saúde essenciais e por um modelo de atendimento mais próximo e humano. A clínica se posiciona como um espaço de cuidado preventivo e de apoio emocional.

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Dentro da estratégia da empresa, o Colina Clin também representa um passo importante de expansão e fortalecimento institucional. Ao diversificar a atuação, o grupo consolida um modelo de crescimento alinhado aos seus valores e amplia a presença em momentos fundamentais da jornada das famílias, do cuidado cotidiano às situações mais delicadas.