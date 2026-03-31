Valid obtém R$ 300 mi do BNDES com apoio da Macke

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 300 milhões para a Valid, empresa especializada em soluções de identificação e autenticação digital. A operação, estruturada com o apoio da Macke Consultoria, foi viabilizada por meio da linha BNDES Mais Inovação e tem como objetivo a criação de uma plataforma nacional inédita de identidade e biometria com uso de inteligência artificial (IA).

A iniciativa prevê a estruturação de um sistema nacional de identidade digital para melhorar o acesso da população a serviços públicos. Com o nome de “ID Wallet Brasil”, a nova identidade terá uma interface de relacionamento com o cidadão, o que permitirá estruturar o primeiro data lake governamental analítico do país. O projeto vai gerar 40 novos empregos e estima uma redução de mais de 80% no custo médio dos processos atuais de identificação e biometria.

Ao viabilizar uma carteira de identidade digital única, acessível via dispositivos móveis e integrada com diferentes serviços, a infraestrutura desenvolvida cria um paradigma para a prestação de serviços no país. A expectativa é de ganhos de escala e redução de custos operacionais em áreas críticas como saúde, educação, seguridade social e justiça.

Válido nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal), o novo sistema poderá ser ligado a plataformas já em operação, como o “Gov.Br”. Isso permitirá o acompanhamento de sistemas e portais digitais em tempo real, com uso de indicadores estratégicos e operacionais, como análise orçamentária e predição de serviços por região.

Em termos de produtividade sistêmica, a solução permite que instituições públicas e privadas implementem fluxos de integração e autenticação com tempo de resposta até cinco vezes mais rápido que os modelos atuais, além de maior segurança e rastreabilidade.

Para Ilson Bressan, CEO da Valid, o projeto representa um marco na trajetória da companhia. “A aprovação deste financiamento reforça nosso compromisso com a inovação e a transformação digital do país. Estamos construindo uma infraestrutura robusta que não apenas moderniza a identificação civil, mas também abre portas para uma série de novos serviços e facilidades para o cidadão brasileiro”, afirma o executivo.

Olavo Vaz, CFO/COO & DRI da Valid, destaca a importância da parceria para a viabilização do projeto. “O apoio do BNDES, estruturado pela Macke Consultoria, foi fundamental para darmos este passo. Os recursos nos permitirão acelerar o desenvolvimento da plataforma e garantir que ela atenda aos mais altos padrões de segurança e eficiência exigidos pelo mercado e pela sociedade”, ressalta.



Importância de uma consultoria especializada

Para desenvolver o sistema em quatro anos, serão contratados 40 novos funcionários pela Valid, que irão compor a equipe de quase 200 especialistas em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

Andre Maieski, sócio-fundador da Macke Consultoria, celebra o resultado. “É gratificante participar de um projeto com tamanho impacto social e tecnológico. Nossa missão é conectar empresas inovadoras como a Valid às melhores oportunidades de fomento, e esta operação com o BNDES é um excelente exemplo de como essa sinergia pode impulsionar o desenvolvimento do país”, pontua.



A Macke Consultoria é especializada na estruturação e captação de recursos para o desenvolvimento tecnológico. A empresa desenvolve operações diretas com o BNDES e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), instituições públicas que oferecem linhas de financiamento e subvenções para o desenvolvimento tecnológico. O BNDES apoia projetos de empresas de diferentes portes, fornecendo crédito para expansão, modernização e inovação, enquanto a Finep foca no fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação.



Para Brendo Ribas, também sócio da Macke Consultoria, o financiamento tem relevância estratégica. “A linha BNDES Mais Inovação é um instrumento poderoso para alavancar projetos disruptivos. Trabalhamos em estreita colaboração com a equipe da Valid para demonstrar a robustez e o potencial transformador da ‘ID Wallet Brasil’, garantindo que a proposta estivesse perfeitamente alinhada com as diretrizes do banco de fomento”, explica.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, também comentou sobre a iniciativa no release oficial da operação. “Além de contribuir para o aumento da produtividade do setor público, a solução está alinhada com os objetivos da Nova Indústria Brasil, promovendo a transformação na infraestrutura digital nacional. Isso gera impacto direto na inclusão cidadã, na proteção de dados, na qualidade das políticas públicas e na soberania digital do Brasil. Também é uma tecnologia altamente escalável para exportação para outros países que enfrentam desafios semelhantes em termos de infraestrutura”, afirmou.

Sobre a Valid

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Fundada em 1957, a Valid desenvolve produtos e serviços de alta complexidade tecnológica em identificação segura, autenticação digital e emissão de documentos oficiais. A empresa, com sede em Sorocaba (SP), atua em 16 países e ocupa a quarta posição no mercado global de SimCards (chips). No Brasil, é responsável por 60% das emissões de RGs digitais e 80% das CNHs digitais.