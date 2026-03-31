KnowBe4 lidera o mercado de “Gerenciamento de Risco Humano” com inovação e reconhecimento em todo o setor

A KnowBe4, plataforma mundialmente reconhecida por abordar de forma abrangente a gestão de riscos humanos e de IA agêntica, anunciou hoje sua posição de liderança em inovação e reconhecimento no setor de Human Risk Management.

A KnowBe4 teve um ano marcante em premiações, reconhecimento, crescimento e inovação. A empresa conquistou reconhecimento de alto nível em excelência de produtos de cibersegurança, satisfação de clientes e cultura organizacional. Entre os destaques de 2025, estão:

“Nosso sucesso ao longo do último ano exemplifica nossa posição de liderança de mercado no setor de Human Risk Management”, disse Bryan Palma, CEO da KnowBe4. “A KnowBe4 está protegendo pessoas e agentes de IA contra as ameaças de cibersegurança mais comuns de hoje e do futuro. Com essas conquistas, buscamos reforçar nosso compromisso contínuo com clientes e parceiros em todo o mundo.”

Para mais informações sobre a KnowBe4, acesse www.knowbe4.com.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita equipes a tomarem decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações em todo o mundo, a KnowBe4 ajuda a construir uma cultura de segurança e apoia as equipes na gestão de riscos humanos e de agentes. A empresa oferece uma plataforma abrangente e integrada de Human Risk Management, criando uma camada de defesa adaptativa que reforça comportamentos seguros diante da evolução constante das ameaças cibernéticas. A plataforma HRM+ inclui treinamento de conscientização, segurança integrada de e-mail em nuvem, coaching em tempo real, anti-phishing colaborativo, agentes de defesa com IA e muito mais. À medida que a IA se torna cada vez mais integrada às operações empresariais, a KnowBe4 prepara a força de trabalho moderna ao treinar tanto humanos quanto agentes de IA para reconhecer e responder a riscos de segurança. Por meio dessa abordagem unificada, a KnowBe4 lidera estratégias de gestão de confiança e defesa da força de trabalho. Saiba mais em knowbe4.com.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260331873622/pt/

Contato de Midia

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

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