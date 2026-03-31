KnowBe4 lidera o mercado de “Gerenciamento de Risco Humano” com inovação e reconhecimento em todo o setor
KnowBe4 já conta com diversos agentes de IA no mercado e conquistou os principais reconhecimentos da indústria
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A KnowBe4, plataforma mundialmente reconhecida por abordar de forma abrangente a gestão de riscos humanos e de IA agêntica, anunciou hoje sua posição de liderança em inovação e reconhecimento no setor de Human Risk Management.
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A KnowBe4 teve um ano marcante em premiações, reconhecimento, crescimento e inovação. A empresa conquistou reconhecimento de alto nível em excelência de produtos de cibersegurança, satisfação de clientes e cultura organizacional. Entre os destaques de 2025, estão:
- crescimento de dois dígitos em Annual Recurring Revenue (ARR);
- Uma década de inovação em IA, incluindo sete agentes de IA ativos no mercado;
- reconhecimento no Gartner® Magic Quadrant™ for Email Security Platforms;
- rebranding global da companhia para ajudar organizações a “Rise Above Risk”;
- G2 2025 Best Software Awards: 1º lugar entre os produtos de segurança e 2º lugar no ranking global geral de softwares;
- Gartner Peer Insights: reconhecimento como Customers’ Choice 2025 para Email Security Platforms;
- Newsweek Global Most Loved Workplaces: 51ª posição entre as 100 principais empresas globais em sentimento dos colaboradores;
- USA Today Top Workplaces: presença no ranking nacional de 2025;
- Great Place to Work Certification for 2025 em todos os escritórios globais, incluindo:
- Estados Unidos: 9 anos consecutivos (desde setembro de 2017);
- Reino Unido: 4 anos consecutivos (desde setembro de 2022);
- África do Sul, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Singapura, Holanda, Japão, Índia, Alemanha e Brasil: 3 anos consecutivos cada (desde setembro de 2023);
- TrustRadius Top Rated Awards: seis prêmios “Top Rated” em diferentes categorias, incluindo:
- Security Awareness Training (6º ano consecutivo);
- PhishER (Incident Response, SOAR e Phishing Detection);
- Compliance Plus (eLearning Content e HR Compliance);
- ingresso na comunidade Unicorns do World Economic Forum (WEF).
“Nosso sucesso ao longo do último ano exemplifica nossa posição de liderança de mercado no setor de Human Risk Management”, disse Bryan Palma, CEO da KnowBe4. “A KnowBe4 está protegendo pessoas e agentes de IA contra as ameaças de cibersegurança mais comuns de hoje e do futuro. Com essas conquistas, buscamos reforçar nosso compromisso contínuo com clientes e parceiros em todo o mundo.”
Para mais informações sobre a KnowBe4, acesse www.knowbe4.com.
Sobre a KnowBe4
A KnowBe4 capacita equipes a tomarem decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações em todo o mundo, a KnowBe4 ajuda a construir uma cultura de segurança e apoia as equipes na gestão de riscos humanos e de agentes. A empresa oferece uma plataforma abrangente e integrada de Human Risk Management, criando uma camada de defesa adaptativa que reforça comportamentos seguros diante da evolução constante das ameaças cibernéticas. A plataforma HRM+ inclui treinamento de conscientização, segurança integrada de e-mail em nuvem, coaching em tempo real, anti-phishing colaborativo, agentes de defesa com IA e muito mais. À medida que a IA se torna cada vez mais integrada às operações empresariais, a KnowBe4 prepara a força de trabalho moderna ao treinar tanto humanos quanto agentes de IA para reconhecer e responder a riscos de segurança. Por meio dessa abordagem unificada, a KnowBe4 lidera estratégias de gestão de confiança e defesa da força de trabalho. Saiba mais em knowbe4.com.
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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260331873622/pt/
Contato:
Contato de Midia
Amanda Tarantino
Head of Public Relations, Americas
KnowBe4
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Fonte: BUSINESS WIRE