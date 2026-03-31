Temperatta anuncia planos de expansão para 2026

A Temperatta chega a 2026 com uma agenda de crescimento que combina lançamentos inéditos, fortalecimento do canal digital e consolidação nos mercados B2B e B2C. Ao longo do ano, a empresa dará início a uma série de estreias que reforçam seu compromisso com inovação, qualidade e experiência gastronômica, atendendo desde o consumidor final até o food service e o varejo organizado.

De acordo com o CEO da empresa, Fernando Seabra, o período marca uma mudança na estratégia da companhia. “2026 é um ano de consolidação e crescimento para a Temperatta. Estamos lançando novas linhas alinhadas ao que o consumidor brasileiro busca, como praticidade e características relacionadas ao sabor e aos ingredientes. Os produtos são desenvolvidos a partir de estudos, testes e análise do comportamento do consumidor”, afirma.

Entre os lançamentos previstos estão uma linha de molhos cremosos, uma linha de marinadas, óleos compostos com especiarias e produtos à base de queijo ralado. A empresa também prevê a ampliação do portfólio de farofas, sais e blends já disponíveis no mercado. A estratégia está estruturada em três frentes: desenvolvimento de produtos, padronização de processos e ampliação da presença digital. As ações incluem atuação em marketplaces, e-commerce próprio e iniciativas de comunicação voltadas ao ambiente online.

Segundo Seabra, as frentes são interdependentes. “A proposta é oferecer produtos voltados ao preparo de alimentos, com presença em diferentes canais de venda, incluindo consumidor final, food service e varejo. As decisões envolvem desenvolvimento de produtos, uso de tecnologia e organização dos canais de distribuição”, explica.

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O mercado brasileiro de temperos e condimentos apresenta crescimento associado a mudanças nos hábitos de consumo e à diversificação de produtos disponíveis. Nesse contexto, a empresa busca ampliar sua participação por meio da diversificação do portfólio e da atuação em diferentes canais de comercialização ao longo de 2026.