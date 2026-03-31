Mavenir Recebe Prêmio do Presidente na Premiação de Inovação Móvel por Satélite de 2026 da MSUA

WASHINGTON e RICHARDSON, Texas, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software que cria redes móveis de IA por design, anunciou hoje que recebeu o Prêmio do Presidente por sua Inovação Excepcional na Premiação de Inovação Móvel por Satélite de 2026, da Mobile Satellite Users Association (MSUA), uma organização global sem fins lucrativos focada na amplificação da voz de usuários e inovadores de soluções móveis por satélite. O tema da premiação deste ano foi a conectividade via satélite, com a Mavenir nomeada juntamente com 10 outros inovadores da NTN em uma cerimônia durante o evento Satellite 2026 em Washington, DC.

A Mavenir é líder global em tecnologia NTN com um portfólio crescente de produtos que fornece para as operadoras de satélite soluções comprovadas de núcleo de pacotes e NTN RAN compatíveis com padrões e que são otimizadas para ambientes de implantação nativos da nuvem. A Mavenir se estabeleceu como líder do domínio NTN, demonstrando com sucesso a primeira chamada de Voz sobre NB-IoT usando infraestrutura móvel não terrestre. Essa inovação transformou a indústria móvel da NTN e criou um impulso significativo para o seu avanço. Com uma variedade de clientes Operadores de Satélite, como Iridium e Terrestar, a Mavenir está unindo redes não terrestres com os principais serviços móveis, possibilitando que as operadoras ofereçam cobertura onipresente, fortaleçam a resiliência das redes e criem novas oportunidades de receita.

"A união das indústrias de celular e de satélite está transformando a conectividade global, e os vencedores deste ano ilustram a profundidade da inovação desses grupos", disse o presidente da MSUA, Roger Lanctot. "Com a herança da Mavenir do mundo celular e o seu trabalho inovador com os players de satélite para preencher a lacuna entre as redes terrestres e não terrestres a tornou a opção óbvia dos nossos juízes para o Prêmio do Presidente pela Inovação Excepcional, merecendo todas as felicitações."

"Os serviços diretos para dispositivos não terrestres abrem uma nova era de conectividade, proporcionando cobertura móvel externa onipresente em todo o mundo, mesmo nos locais mais remotos", disse Sachin Karkala, Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral da NTN Solutions da Mavenir. “Na Mavenir, trabalhamos com operadoras móveis e de satélite para acelerar a convergência de redes terrestres e não terrestres, com a nossa arquitetura NTN AI-by-Design oferecendo cobertura, além de uma plataforma de serviço escalável para inovação contínua. Estamos muito satisfeitos em receber esta homenagem da MSUA pelo nosso trabalho. Gostaríamos de parabenizar calorosamente os outros vencedores.”

Para mais informações sobre como as soluções NTN da Mavenir possibilitam que os operadores forneçam soluções de conectividade confiáveis em áreas inacessíveis às redes terrestres tradicionais, utilizando satélites que operam em diferentes órbitas terrestres – baixa (LEO), média (MEO) e geoestacionária (GEO) – bem como plataformas de alta altitude (HAPS) e drones, visite https://www.mavenir.com/portfolio/mavair/non-terrestrial-network-ntn/.

Notas aos Editores:

MUSA 2026 Awards: Conectividade Híbrida Via Satélite um Tema Dominante Entre os Vencedores da Premiação MSUA Mobile Satellite



Para mais informações sobre como o AI-by-Design da Mavenir transforma a NTN de uma extensão de cobertura em uma plataforma de serviço escalável e autônoma. Leia o whitepaper publicado recentemente: AI-by-Design NTN RAN:O Futuro da IA em Telecomunicações

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Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos.



Para mais informação, visite www.mavenir.com.

Contato de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9681587)