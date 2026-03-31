KnowBe4 amplia sua suíte de IA com o lançamento de um novo agente para medir o risco humano

A KnowBe4, plataforma mundialmente reconhecida por abordar de forma abrangente a gestão de riscos humanos e de IA agêntica, anunciou hoje o lançamento de seu agente de IA Custom SAPA (Security Awareness Proficiency Assessment). Integrado ao AIDA — a suíte de Agentes de Defesa com Inteligência Artificial da KnowBe4 —, esse agente inteligente representa uma evolução na forma como as organizações mensuram a conscientização em segurança, passando de avaliações generalizadas para testes personalizados e adaptados ao ambiente de cada empresa.

Durante anos, os profissionais de segurança confiaram em avaliações padronizadas, como o SAPA (Security Awareness Proficiency Assessment) da KnowBe4, para estabelecer uma linha de base do conhecimento dos usuários. No entanto,àmedida que os programas de segurança amadurecem, as organizações passam a demandar avaliações que reflitam suas políticas internas específicas, tecnologias próprias e fluxos de trabalho individuais. O agente Custom SAPA atende a essa necessidade ao utilizar informações específicas da organização, como sua infraestrutura de segurança e o contexto do setor, para criar perguntas que reflitam como a segurança realmente opera naquele ambiente.

“Nosso objetivo com o agente Custom SAPA é eliminar as suposições que os líderes de segurança enfrentam ao tentar justificar esforços de treinamento e remediação”, disse Bryan Palma, CEO da KnowBe4. “Muitas decisões ainda são tomadas com base em dados de avaliação generalizados, que não refletem a realidade interna de uma organização. Essa falta de dados específicos cria obstáculos para as equipes de segurança, gerando atritos quando precisam garantir investimentos, definir prioridades de remediação ou comunicar riscos. Estamos fornecendo os dados precisos de que as equipes precisam para articular com confiança sua postura de segurança.”

Os principais recursos do agente Custom SAPA incluem:

Precisão específica para cada organização : as avaliações são geradas pelo agente AIDA com base no ambiente e na infraestrutura de segurança exclusivos de cada organização, em vez de um conjunto fixo de perguntas genéricas.

: as avaliações são geradas pelo agente AIDA com base no ambiente e na infraestrutura de segurança exclusivos de cada organização, em vez de um conjunto fixo de perguntas genéricas. Controle administrativo : os administradores mantêm total visibilidade e podem revisar ou selecionar perguntas para garantir que sejam relevantes para sua força de trabalho específica.

: os administradores mantêm total visibilidade e podem revisar ou selecionar perguntas para garantir que sejam relevantes para sua força de trabalho específica. Análises detalhadas de risco : as análises de respostas por pergunta permitem que os administradores vejam exatamente como os usuários interagem com os conceitos de segurança, revelando tendências ocultas e áreas prioritárias de risco.

: as análises de respostas por pergunta permitem que os administradores vejam exatamente como os usuários interagem com os conceitos de segurança, revelando tendências ocultas e áreas prioritárias de risco. Planos de treinamento acionáveis: os resultados das avaliações orientam diretamente as campanhas de Security Awareness Training (SAT), garantindo que o treinamento subsequente seja baseado em dados e alinhado aos riscos reais.

“O agente Custom SAPA transforma a avaliação tradicional, de uma verificação geral de proficiência, em um instrumento diagnóstico desenvolvido para identificar as lacunas de conhecimento mais relevantes para o perfil de risco específico de uma organização”, disse Greg Kras, diretor de produtos da KnowBe4. “Ao alinhar as perguntas aos controles e às políticas reais da organização, estamos dando aos líderes de segurança a oportunidade de criar programas de treinamento voltados aos seus riscos prioritários.”

O desenvolvimento do agente Custom SAPA é baseado em mais de cinco anos de dados reais de uso, provenientes de mais de 50.000 organizações e cinco milhões de conclusões do SAPA. Essa ampla base de conhecimento permitiuàKnowBe4 aprimorar sua estrutura SAPA já comprovada, transformando-a em uma ferramenta mais adaptável e inteligente para líderes de TI e segurança da informação.

O agente Custom SAPA já está disponível para clientes com assinatura AIDA.

Para mais informações sobre o agente, visite: knowbe4.com/products/aida/agents.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita equipes a tomarem decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Com a confiança de mais de 70.000 organizações em todo o mundo, a KnowBe4 ajuda a construir uma cultura de segurança e apoia as equipes na gestão de riscos humanos e de agentes. A empresa oferece uma plataforma abrangente e integrada de Human Risk Management, criando uma camada de defesa adaptativa que reforça comportamentos seguros diante da evolução constante das ameaças cibernéticas. A plataforma HRM+ inclui treinamento de conscientização, segurança integrada de e-mail em nuvem, coaching em tempo real, anti-phishing colaborativo, agentes de defesa com IA e muito mais. À medida que a IA se torna cada vez mais integrada às operações empresariais, a KnowBe4 prepara a força de trabalho moderna ao treinar tanto humanos quanto agentes de IA para reconhecer e responder a riscos de segurança. Por meio dessa abordagem unificada, a KnowBe4 lidera estratégias de gestão de confiança e defesa da força de trabalho. Saiba mais em knowbe4.com.

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Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260331097150/pt/

Contato de Midia

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Americas

KnowBe4

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