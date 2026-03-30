A Armstrong Fluid Technology nomeia Danilo Elez como Diretor Executivo

A Armstrong Fluid Technology, líder global em soluções inteligentes e econômicas para fluxo de fluidos e sistemas mecânicos para edifícios, anunciou a nomeação de Danilo Elez como diretor executivo. Nessa função, Elez liderará a próxima fase de crescimento e inovação da empresa.

Elez chegaàArmstrong em um momento crucial de sua história, reconhecendo a clara diferenciação da empresa em fluxo de fluidos em nível de sistema. Essa profunda expertise conecta o projeto de sistemas e a análise de dados para melhorar o desempenho em todo o ciclo de vida de um edifício. As soluções da empresa dão suporteàinfraestrutura de edifícios e aplicações de missão crítica em todo o mundo, impactando milhões de pessoas diariamente. Esse impacto traz consigo a responsabilidade de otimizar o uso de energia e acelerar a sustentabilidade e a descarbonização globalmente.

Elez traz consigo vasta experiência em cargos de liderança sênior em algumas das maiores empresas dos setores de HVAC e tecnologias prediais. Ele liderou organizações globais e é reconhecido por impulsionar o crescimento sustentável, fortalecer o desempenho operacional e integrar produtos de engenharia com serviços, recursos digitais e soluções sistêmicas. Sua abordagem de liderança e experiência estão alinhadasàestratégia e aos valores da Armstrong.

Desde sua fundação em 1934, a Armstrong permanece uma empresa privada, o que permite uma perspectiva de longo prazo fundamentada em seus valores essenciais de aprendizado e inovação, comunidade e serviço, para gerar valor continuamente para os clientes.

Elez possui um MBA pela Booth School of Business da Universidade de Chicago e graduações em Engenharia Industrial e Economia pela Universidade de Wisconsin-Madison. Bolsista Fulbright, ele traz uma perspectiva global moldada por sua experiência internacional.

Para mais informações, acesse www.armstrongfluidtechnology.com

Sobre a Armstrong Fluid Technology:

A Armstrong Fluid Technology é líder global em soluções inteligentes e energeticamente eficientes para fluxo de fluidos e sistemas mecânicos para edifícios. Com operações em todo o mundo, a Armstrong ajuda organizações a eliminar ineficiências, melhorar a confiabilidade dos sistemas e reduzir custos operacionais por meio de produtos inovadores e soluções digitais. Atendendo a diversos setores, a empresa está comprometida com a sustentabilidade e almeja emissões líquidas zero de carbono até 2030.

Saiba mais em www.armstrongfluidtechnology.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Barry Campbell

Two Oaks Marketing

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