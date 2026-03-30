Pierre usa IA para simplificar gestão financeira

Ter clareza sobre o que se gasta não deve implicar em uma série de ferramentas de controle e um esforço constante de monitoramento. O Pierre, assistente de IA que fala com o dinheiro, visa resolver esse conflito ao transformar a gestão das contas em uma simples conversa — sem planilhas, gráficos confusos e categorias abstratas.

O Pierre inverte a lógica de que mais informação significa uma maior noção sobre os gastos. Em vez de pedir que o usuário organize as finanças, ele faz isso por conta própria e conta o que importa, de forma simples e objetiva.



Lançado em julho de 2025, o Pierre já processou mais de 64 milhões de transações, trocou mais de 1 milhão de mensagens em 175 mil conversas e transformou a relação de milhares de brasileiros com o próprio dinheiro.

“O maior desafio nunca foi falta de dados, mas de tradução. Boa parte dos apps financeiros entrega mais informações para pessoas que já não sabem o que fazer com tantos insumos”, avalia Lucas Porto, fundador. “O Pierre parte de um princípio diferente: o de que ninguém quer virar analista financeiro da própria vida. As pessoas querem saber três coisas fundamentais sobre as finanças: saber se estão bem, ser avisadas quando algo está errado e receber ajuda para decidir”, complementa.

Três agentes que trabalham em conjunto

O Pierre funciona com uma arquitetura multiagente: inteligências especializadas que monitoram, analisam e agem de forma coordenada, sem que o usuário precise pedir. São eles: Albert, que vigia o dia a dia, detecta cobranças estranhas, gastos fora do padrão e avisa na hora. A Marie, que analisa o comportamento a cada quinzena — identificando tendências antes que virem problemas. E o Galileu, que entrega a visão mensal, com projeções, rebalanceamento e estratégia.

"Uma usuária me mandou mensagem dizendo que o Pierre encontrou R$ 380 em assinaturas que ela nem lembrava que existiam", exemplifica Porto. "Ela não precisou abrir uma planilha, cruzar extratos ou revisar faturas. O Pierre simplesmente avisou. E isso transforma a relação com o dinheiro, porque a pessoa sente que alguém está cuidando."

O usuário também pode criar agentes personalizados: um que monitore o dólar e sugira ajustes na carteira, outro que envie um relatório mensal automático, outro que alerte quando os gastos com delivery passarem de um limite. Com isso, a gestão financeira deixa de ser uma tarefa complexa e passa a ser algo que simplesmente acontece.

CloudWalk acelera a escala

Adquirido pela CloudWalk em agosto de 2025, o Pierre ganhou infraestrutura para evoluir mais rápido e acesso direto a um dos maiores ecossistemas financeiros do Brasil. A CloudWalk é dona da InfinitePay, plataforma de serviços financeiros que atende a mais de 6,3 milhões de pessoas em todo o Brasil.

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"Hoje, dentro da CloudWalk, a visão é tornar a gestão financeira algo tão natural quanto uma conversa, de forma contínua, automatizada e acessível", conclui Porto.