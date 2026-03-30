BPO de CX orientado por pessoas, dados e IA, conquista GPTW

A transformação digital elevou o nível de exigência das operações de Customer Experience (CX). Inteligência artificial (IA), personalização em escala e uso estratégico de dados deixaram de ser diferencial competitivo para se tornarem requisito básico.

Segundo análise da McKinsey, empresas com maior maturidade em inteligência artificial não se limitam a ganhos incrementais de eficiência, mas utilizam a tecnologia para redesenhar operações e transformar jornadas de cliente, criando novas formas de geração de valor.

É nesse cenário que a YOU.BPOTECH inicia um novo ciclo de expansão estrutural em São Paulo. A empresa amplia sua presença na Barra Funda, onde já opera um prédio dedicado à sua estrutura, e adiciona um novo endereço na mesma região, ampliando sua capacidade operacional e estratégica. O novo espaço será voltado à inteligência operacional, treinamento e desenvolvimento imersivo de equipes, em linha com a evolução das operações de CX, cada vez mais orientadas por dados, tecnologia e inteligência artificial.

O movimento ocorre em paralelo à entrada de novos clientes de grande porte, em segmentos como saúde e finanças, que exigem alto nível de integração entre tecnologia, dados, automação e atendimento humano.

O crescimento estrutural coincide com a conquista, pela quinta vez, da certificação Great Place to Work (GPTW), reconhecimento baseado na percepção dos colaboradores sobre ambiente de trabalho, confiança e práticas de gestão.

“A YOU vive um momento de aceleração estruturada e sustentável, com integração cada vez mais consistente dentro do ecossistema ao qual faz parte. Essa evolução nos permite crescer com eficiência e gerar resultados sólidos para nossos clientes”, afirma William Sousa, CEO da YOU.BPOTECH e presidente do Ecossistema KAINOS &CO. “Mas nada disso acontece sem as pessoas. São mais de 13 anos construindo essa trajetória com base em respeito, desenvolvimento e cuidado com quem faz a operação acontecer”, acrescenta.

Integração entre estratégia, tecnologia e operação

A YOU.BPOTECH integra o Ecossistema KAINOS &CO, que conecta diferentes frentes de atuação em CX: LEVEL A (consultoria), KTECH DIGITAL (orquestradora de tecnologia Genesys), PROA.AI (inteligência artificial) e Movee (Art & Experience em CX). A colaboração entre essas unidades tem sido intensificada para reduzir fricções entre diagnóstico estratégico, implementação tecnológica e execução operacional.

Segundo a companhia, o modelo busca garantir maior fluidez na implantação de projetos, preservando qualidade, integração de dados e previsibilidade, fatores considerados críticos em operações que lidam com alto volume de interações e jornadas complexas.

Escala com base estruturada

Com mais de 1.700 colaboradores diretos e indiretos distribuídos entre matriz, filiais e hubs em 13 estados e no Distrito Federal, a empresa sustenta sua expansão apoiada em desenvolvimento interno, estabilidade de equipe e reconhecimento estruturado. Em 2025, foram registradas mais de 200 promoções por meio de programas internos.

Para Verônica, COO da YOU.BPOTECH, crescimento e cultura precisam evoluir de forma alinhada. “Cultura, governança, dados e tecnologia são engrenagens complementares ao nosso principal ativo: as pessoas. Crescer mantendo essa coerência é um desafio permanente e faz parte da essência da organização”, destaca.

Modelo integrado como diferencial

A análise também aponta que organizações com maior maturidade em inteligência artificial utilizam a tecnologia para aprimorar seus modelos de operação e a forma como estruturam a experiência do cliente.

Com a ampliação estrutural e o fortalecimento do modelo integrado entre pessoas, dados e tecnologia, a YOU.BPOTECH reforça sua atuação em jornadas de CX cada vez mais complexas, combinando eficiência, previsibilidade e consistência operacional.

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A certificação GPTW, nesse contexto, funciona como indicador de que expansão e cultura evoluem de forma alinhada, sustentando a entrega de resultados ao mercado.