Empresa cria estrutura para split em prédios antigos

Em cidades cada vez mais quentes, a demanda por soluções eficientes de refrigeração cresce, mas boa parte dos imóveis antigos ainda enfrenta um obstáculo enorme: a ausência de estrutura adequada para instalação de aparelhos split. No Brasil, grande parte dos edifícios antigos não foi projetada para receber aparelhos split; no momento da sua construção, a tecnologia split não era o referencial de mercado. Na prática, isso cria um dilema comum nos condomínios: moradores querem mais saúde e conforto térmico, síndicos precisam preservar a fachada e administradoras precisam evitar riscos estruturais.

Pesquisa realizada na cidade de São Paulo reforça a busca crescente em comprar imóveis com estrutura para climatização: o mercado imobiliário de São Paulo está sentindo os efeitos das temperaturas recordes. O levantamento do QuintoAndar revelou que, em 2024, o ar-condicionado passou a ser o item mais buscado por quem quer comprar um imóvel na cidade.

Foi a partir dessa realidade que nasceu a Caixa Smart, empresa que desenvolveu uma solução estrutural para prédios residenciais e comerciais que não foram projetados para as tecnologias atuais de climatização. A proposta consiste em um sistema metálico, fabricado em alumínio, capaz de suportar o peso das máquinas de ar-condicionado e que também oferece estética moderna para a fachada, suportando tanto aparelhos de janela quanto split, de forma padronizada e segura.

Segundo Jose Fabio Figueiredo, diretor da empresa, "a estrutura possibilita refrigerar apenas um ambiente no imóvel ou múltiplos ambientes, podendo, em uma única caixa de ar-condicionado, instalar uma máquina multi-split para refrigerar todo o imóvel". O desenho industrial do produto é exclusivo, registrado no INPI, órgão que gerencia a propriedade intelectual no Brasil, fornecendo proteção sobre o design ornamental do produto.



Além de substituir caixas de ar-condicionado antigas, a estrutura também pode ser instalada em prédios que nunca contaram com suporte para ar-condicionado. Nesses casos, cria-se um novo padrão, estabelecendo o local apropriado para as condensadoras e eliminando instalações irregulares, que geram infiltrações, riscos de queda e descaracterização das fachadas.

"Ao observar de perto as falhas dos modelos convencionais, como as antigas caixas de concreto ou de fibra, e os suportes mão francesa, decidimos investir em uma alternativa que não apenas resolvesse o problema técnico, mas que também contribuísse para a valorização dos imóveis. O projeto resultou em um produto industrializado, submetido a rigorosos testes de resistência em laboratório e testes em situações reais, garantindo que a estrutura seja capaz de suportar o peso das condensadoras com estabilidade e forneça visual moderno", afirma Jose Fabio Figueiredo.



Atualmente presente na maioria das capitais do Brasil, o produto foi instalado em mais de 1.400 prédios, atendendo cerca de 200 mil famílias. Boa parte das novas instalações é fruto da indicação entre vizinhos, que, ao verem o resultado em prédios próximos, buscam replicar a solução.

Em Natal/RN, o síndico Rodrigo França, do Edifício Jardim Holanda, destacou que o benefício ao condomínio é extremamente válido. Em Fortaleza/CE, o síndico Walter Júnior, do Edifício Saint Malo, afirmou que a satisfação foi muito grande, que melhorou muito o aspecto externo do condomínio, todos os moradores ficaram satisfeitos e valorizou a fachada do condomínio, se surpreendeu com o resultado geral. Já em Salvador/BA, a síndica Polliana Gomes, do Edifício Búzios, informou que o resultado foi muito positivo, melhorou a estética da fachada, deu opção para o morador continuar com ar de janela ou migrar para split.

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“A Caixa Smart foi pensada para oferecer segurança estrutural e liberdade de escolha ao morador. É uma solução técnica, mas também uma ferramenta de valorização dos imóveis e de modernização urbana, afirma Jose Fabio Figueiredo, e complementa: “Temos uma missão especial em São Paulo; nossa meta é refrigerar toda a cidade. Hoje, São Paulo é muito quente e não está preparada para o clima atual”.



Com escritórios em São Paulo e Recife, o crescimento da empresa reflete a capacidade de unir engenharia, design e funcionalidade em um único produto. A solução representa uma atualização para prédios que buscam adaptar seu patrimônio às demandas de refrigeração atuais.