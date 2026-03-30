Global Water Awards 2026: Votação Aberta com Revelação da Lista Restrita Completa

OXFORD, Reino Unido, March 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Global Water Intelligence (GWI) abre hoje a votação para o 2026 Global Water Awards, com a lista completa de 14 categorias. No seu 21º ano, o Global Water Awards homenageia a verdadeira excelência das empresas, projetos e organizações que contribuíram grandemente para o setor internacional da água em 2025.

Este ano, os prêmios contarão com uma nova categoria: Projeto de IA do Ano, com nomeados como o programa de gestão de ativos orientado por IA da Veolia da maior rede de água potável da França, um sistema de controle de perda de água alimentado por IA da cidade de Shenzhen e um gêmeo de conhecimento desenvolvido pela TeamSolve para a Balibago Waterworks nas Filipinas.

A lista inclui também a Acciona, Aqualia, Miahona, Aquatech e Xylem concorrendo pela Empresa de Água do Ano, e a Acwa Power, Lantania, Shanghai Electric, WABAG e Wetico nomeadas para Empresa de Dessalinização do Ano. Nas categorias de reutilização, os projetos variam de uma estação de tratamento de descarga zero da Tesla e a WPC Hofstade, na Bélgica, nomeada como a primeira instalação municipal de reutilização potável direta da Europa. Na área de gestão de água, Unilever, PepsiCo, Nestlé Waters & Premium Beverages, Cemex México e Pacific Institute estão entre os homenageados pelas suas contribuições para a natureza e para as comunidades.

Os vencedores serão escolhidos pelos colegas de toda a Comunidade GWI, representantes de uma ampla gama dos maiores influenciadores da água. Os nomes serão anunciados na Cerimônia do Global Water Awards no dia 19 de maio de 2026, a ser realizada na Quinta de Jarama em Madri durante o Global Water Summit.

A votação será encerrada no dia 27 de abril de 2026. Para a lista completa e votação, visite globalwaterawards.com.

Para consultas, entre em contato com: awards@globalwaterintel.com ou ligue para 01865 204208.

Sobre a Global Water Intelligence

A Global Water Intelligence é a principal empresa de inteligência de mercado e eventos que atende a indústria internacional da água. Nos últimos 25 anos, estabelecemos nossos negócios em torno de ser uma interface confiável para os nossos clientes e seus mercados, fornecendo aos nossos clientes inteligência de alto nível que permite a tomada de decisões estratégicas mais informadas para seus negócios. Abrangemos mercados municipais e todas as verticais industriais, bem como de tecnologia, finanças e economia.

CONTATO: Emma Little

EMPRESA: Global Water Intelligence

TELEFONE: 01865 204208

EMAIL: awards@globalwaterintel.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001173195)