Yubico designa Poupak Modirassari Enbom como Diretora de Marketing para acelerar o crescimento mundial e impulsionar a liderança de mercado

A Yubico (NASDAQ ESTOCOLMO: YUBICO), criadora das senhas mais seguras e líder em prover chaves de segurança para autenticação por hardware, anunciou hoje a designação de Poupak Enbom como Diretora de Marketing (CMO).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260330850282/pt/

Enbom se uneàYubico em um momento crucial,àmedida que organizações ao redor do mundo aceleram a transição para autenticação resistente a phishing e segurança de identidade moderna na era da IA.

"Temos muito prazer em dar as boas-vindas a PoupakàYubico", disse Jerrod Chong, Diretor Executivo Interino da Yubico. “À medida que o cenário de ameaças evolui com ataques impulsionados por IA e crescente automação, as organizações vêm repensando como proteger as identidades digitais de pessos e agentes de IA em grande escala. Ela traz uma combinação única de conhecimento técnico profundo, liderança mundial e mentalidade centrada no cliente, o que irá nos ajudar a continuar expandindo nosso impacto e apoiar nossos clientes e parceiros em todo o mundo.”

Enbom traz consigo uma profunda experiência em segurança cibernética e segurança de identidade, tendo formado e liderado organizações internacionais de entrada no mercado nas áreas de vendas e marketing. Com uma sólida formação em engenharia e um histórico de liderança em iniciativas de negócios multifuncionais, ela oferece uma perspectiva holística do negócio, permitindo que as organizações cresçam com segurança, sem perder de vista os resultados da empresa.

Na Yubico, Enbom irá liderar as organizações multinacionais de marketing e desenvolvimento de negócios da empresa, ao alinhar estratégia, alavancar vendas e execução para acelerar a demanda, e aumentar a receita. Como parte central da estratégia de entrada no mercado, irá se concentrar em intensificar o engajamento executivo e consolidar a liderança da Yubico em autenticação baseada em hardware e adoção sem senha: para proteger nosso mundo digital contra ataques de phishing com IA do tipo "adversário no meio".

“A Yubico assentou as bases da autenticação moderna e continua desempenhando um papel essencial em definir o futuro, além de definir o padrão para segurança resistente a phishing e fornecer a chave de acesso original”, disse Enbom. "O que se evidencia não é apenas a inovação da empresa, mas seu profundo compromisso com os clientes em oferecer soluções abertas e confiáveis ??que sejam extensíveis ??a nível mundial. Estou animada em me unir a esta equipe com foco em sua missão e ajudar mais organizações e usuários a proteger suas identidades digitais em um ambiente de ameaças cada vez mais complexo."

Sobre a Yubico

A Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO) é uma empresa moderna de segurança cibernética com a missão de tornar o mundo digital mais seguro para todos. Como criadora da YubiKey, definimos o alto padrão para autenticação moderna, resistente a phishing e com suporte de hardware, ao evitar a apropriação indevida de contas e simplificar o login seguro.

Desde 2007, ajudamos a moldar os padrões globais de autenticação, cocriamos o FIDO2, WebAuthn e FIDO U2F, e introduzimos a senha original. Hoje, nossa tecnologia de senha protege pessoas e organizações em mais de 160 países, transformando a forma como a identidade digital é protegida, desde o cadastro até a recuperação de contas.

Com a confiança das marcas, governos e instituições mais preocupados com a segurança do mundo, as YubiKeys funcionam imediatamente com centenas de aplicativos e serviços, oferecendo acesso rápido e sem senha, sem atritos ou compromissos.

Acreditamos que uma segurança forte nunca deve estar fora do alcance. Por meio de nossa iniciativa filantrópica “Secure it Forward”, doamos YubiKeys para organizações sem fins lucrativos que apoiam comunidades em risco.

Com sede em Estocolmo, Suécia; Santa Clara, Califórnia; e Singapura, a Yubico sente orgulho em ser reconhecida como uma das 100 Empresas Mais Influentes pela revista TIME e uma das Empresas Mais Inovadoras pela revista Fast Company. Saiba mais em www.yubico.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260330850282/pt/

Yubico

Equipe de Comunicação da Yubico

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

press@yubico.com