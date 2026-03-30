Premier Jumping League (PJL) lançada com um prêmio garantido recorde de US$ 300 milhões, definindo uma nova era para o hipismo

A Premier Jumping League (PJL) é lançada com um prêmio garantido recorde de US$ 300 milhões, definindo uma nova era para o hipismo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260330069215/pt/

Photography credits: Daniel Benson for The Premier Jumping League/ Wieden+Kennedy London

Com o suporte da McCourt Global e seu Presidente Executivo, Frank McCourt, a PJL é uma competição internacional inovadora que eleva cavaleiros e cavalos de alto desempenho a seu devido lugar no cenário mundial. Baseada no mérito, integridade e excelência, a PJL reúne os melhores atletas do mundo para competir pela maior premiação da história da modalidade, contribuindo para criar um modelo financeiro mais resiliente e a longo prazo para o esporte.

Representada por dezesseis equipes, a PJL irá apresentar um processo de seleção de cavaleiros inédito no setor, a partir de um grupo de 250 dos melhores cavaleiros do mundo.

Eventos imersivos de nível internacional irão ocorrer em catorze locais icônicos ao redor do mundo, abrangendo a Europa, a América do Norte e o Oriente Médio, convidando os fãs a vivenciarem de perto, como nunca antes, a garra, a beleza e o poder do hipismo de alto risco.

A temporada inaugural irá transcorrer de março a outubro de 2027.

Concebida para abrir o esporte a novos públicos e respeitando sua tradição, a PJL combina desempenho atlético extraordinário com entretenimento de alta qualidade, intensificada pela parceria da liga com a premiada produtora Box to Box Films e apoiada por um modelo de transmissão gratuita. Tecnologia de ponta, transparência radical e formatos de equipe inovadores aumentam o tensão, a intensidade e a rivalidade que definem o esporte de elite, ao liberar todo o potencial do hipismo, exigido pelo mercado mundial de esportes e entretenimento atual, sem comprometer seus valores fundamentais.

Com padrões de bem-estar excepcionais, uma trajetória de desenvolvimento pioneira e sustentabilidade financeira como pilares centrais, a PJL vem profissionalizando o hipismo.

Este é o esporte de elite.

Esta é uma habilidade extraordinária.

Este é nosso esporte como você sempre o amou.

Este é nosso esporte como você nunca viu.

Esta é a PJL - o futuro do hipismo.

Frank McCourt, Fundador e Presidente da PJL:"Por muito tempo, muitos dos melhores cavaleiros do mundo foram forçados a escolher entre seguir seu talento e paixão e construir uma carreira sustentável. A PJL vem mudando isto, ao criar um caminho claro e viável para que os atletas ganhem a vida competindo no mais alto nível, sem comprometer as tradições e os valores que definem o hipismo. Ao alinhar oportunidade com desempenho e comprometimento, remodelamos o futuro do esporte e capacitamos seus atletas mais talentosos a se dedicarem integralmenteàexcelência.”

Neil Moffitt, Diretor Executivo:“Hoje é estabelecido um importante marco para o esporte equestre. A PJL reuniu uma equipe operacional excepcional para cumprir nossa missão de trazer um novo nível de energia, empolgação e envolvimento ao esporte."

Lisa Lazarus, Consultora Chefe de Equitação:"Não há grandeza no esporte equestre sem o bem-estar e a segurança do cavalo. O planejamento da competição, o cronograma, a organização de viagens e a supervisão veterinária da PJL irão refletir padrões intransigentes de cuidado, descanso e tomada de decisões responsáveis ??em todas as etapas."

Laura Kraut, amazona medalhista de ouro olímpica:“Uma medalha de ouro olímpica é a maior conquista que se pode atingir no esporte. Contudo, para atletas de hipismo como eu, as oportunidades comerciais muitas vezes não acompanham esta conquista. A discrepância entre o que os atletas alcançam e o que conseguem construir revela tudo sobre a infraestrutura limitada do esporte para converter conquistas de elite em reconhecimento e recompensa. Celebro com satisfação os valores da PJL para reformar este modelo de modo a gerar oportunidades de receita para todos os envolvidos."

Scott Brash, medalhista de ouro olímpico e atual número 1 do mundo:“Com cavalos, e sobretudo em nosso esporte, a aprendizagem nunca termina. Uma das minhas maiores metas é ajudar a impulsionar o esporte, criando um ambiente melhor para atletas, cavalos, todos os envolvidos e para quem acompanha. Acredito que a PJL nos oferece uma plataforma significativa para termos estas importantes conversas. Competir no mais alto nível acarreta custos enormes e, para a maioria dos cavaleiros, conseguir apoio financeiro enquanto se dedica o tempo necessário ao esporte é um constante exercício de equilíbrio.

O que torna a PJL tão impactante é que ela recompensa os cavaleiros de um modo que nos permite priorizar realmente nosso próprio bem-estar e de nossos cavalos, ao possibilitar o treino em tempo integral e o descanso adequado. Isto é algo verdadeiramente inovador."

Sobre a Premier Jumping League (PJL)

A PJL é uma nova competição mundial de hipismo que redefine o esporte mediante competições de elite em equipe, prêmios recordes e um modelo profissional sustentável para os cavaleiros. Apoiada pela McCourt Global e idealizada por líderes do esporte equestre, competições internacionais e entretenimento, a PJL reúne os melhores cavaleiros e cavalos do mundo para competir em catorze locais icônicos na Europa, América do Norte e Oriente Médio. Com dezesseis equipes, um processo inovador de seleção de cavaleiros e uma premiação garantida de US$ 300 milhões, a PJL combina desempenho atlético de classe mundial com entretenimento de primeiro nível, abrindo o esporte a novos públicos internacionais, enquanto honra sua tradição.

Sobre a McCourt Global

A McCourt Global é uma empresa diversificada que constrói o futuro nos setores imobiliário e de infraestrutura, esportes, tecnologia e mídia. Com um portfólio mundial, a empresa combina experiência operacional com capital estratégico para desenvolver projetos impactantes que geram valor econômico e social a longo prazo. Fundada pelo presidente executivo Frank McCourt, um empreendedor cívico e construtor de quinta geração, e liderada por uma equipe executiva internacional, a McCourt Global tem por base um legado de 133 anos de desenvolvimento de infraestrutura e entrega de sólidos resultados financeiros, aliado a um compromisso com o impacto social, um enfoque que começou com a empresa original da família McCourt em Boston, em 1893.

O portfólio da McCourt Global inclui a McCourt Partners, a empresa imobiliária e de infraestrutura; a Olympique de Marseille, o icônico clube de futebol da Ligue 1; a Premier Jumping League, uma competição internacional de hipismo que redefine o esporte; e a Project Liberty, uma iniciativa para desenvolver uma internet melhor, onde as pessoas tenham maior controle sobre seus dados na era da IA. Com sede em Nova York, a McCourt Global opera na América do Norte, Europa e outros continentes. Para mais informações, acesse o site da McCourt Global, ou siga a empresa no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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McCourt Global: Anna Feagan | anna.feagan@mccourt.com

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