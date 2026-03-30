Projeto une economia, movimentação e arte em escadas

“Arte na Escada” é uma exposição de arte vertical que utiliza escadarias de prédios comerciais como espaço expositivo, com o objetivo de incentivar a circulação de pessoas e ampliar o acesso a produções artísticas locais.

O projeto transforma áreas comuns, como escadas corporativas, em ambientes destinados à exibição de obras. A iniciativa permite que artistas independentes apresentem seus trabalhos diretamente a visitantes, colaboradores e interessados, promovendo visibilidade e possibilidade de comercialização das peças.

“As habilidades que você usa na arte, você aplica na vida, pode imaginar um mundo melhor, criar possibilidades. Fiquei muito grato com esse convite inusitado; é importante ocupar os espaços com arte”, afirma Suzanito, um dos artistas participantes.

A proposta também está associada à utilização das escadas como alternativa à mobilidade vertical por elevadores. De acordo com os organizadores, a iniciativa busca estimular o deslocamento interno por meio de percursos que integram arte e circulação. Cada andar reúne obras de diferentes artistas da região, acompanhadas de curadoria responsável pela organização e disposição dos trabalhos.

A relação entre mobilidade e consumo energético também está entre os pontos considerados. Em edifícios comerciais, o uso frequente de elevadores está associado ao consumo contínuo de energia elétrica. Nesse contexto, a utilização das escadas pode representar uma alternativa complementar, contribuindo para a redução desse consumo. É uma realidade em que o sedentarismo também se manifesta, especialmente em rotinas corporativas com baixa movimentação ao longo do dia.

Iniciativas semelhantes têm sido observadas em instituições culturais contemporâneas. A expansão recente da Newcastle Art Gallery incorporou obras comunitárias e locais em novos espaços expositivos, promovendo maior interação com o público, conforme reportado pelo The Guardian.

“Achei um projeto bem inteligente. Acredito que a arte é indispensável para a vida”, declara Raíssa Schröeder, também participante da exposição.

Além da exibição das obras, o projeto disponibiliza informações sobre os artistas, incluindo biografias, portfólios e canais de contato, acessíveis ao público durante o percurso.

“A escada deixa de ser apenas um elemento funcional e passa a ser utilizada como espaço de expressão artística e interação”, afirma Adriano Klumpp, responsável pelo projeto.

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Serviço:

Evento: Arte na Escada

Início: 23/3/2026

Local: R. Pedro Gonçalves, 1400 – Centro, Indaiatuba (SP), 13330-210

Entrada gratuita

Horário: segunda a sexta-feira, das 7h às 21h; sábado, das 8h às 14h

Aberto a funcionários, prestadores de serviços, visitantes e comunidade local