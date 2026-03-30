Aos 94 anos, idosa lança livro após experiência com IA e VR

Aos 94 anos, Celina Maria de Souza se tornou autora de um livro pela primeira vez. Ela integra o grupo de idosos responsável por Museu da Melhor Idade, obra apresentada em cerimônia na Biblioteca Parque, no Rio, após vencer uma oficina literária promovida pelo projeto Experimente Cultura na Casa de Convivência Padre Velloso.

A atividade foi desenvolvida com frequentadores do espaço, que atende mais de 300 idosos por dia. A proposta reuniu literatura, memória e tecnologia para estimular os participantes a criar narrativas a partir das próprias experiências.

Ao longo da oficina, os idosos conheceram museus internacionais com o uso de óculos de realidade virtual. A vivência serviu de inspiração para que imaginassem seus próprios museus, conectados a trajetórias pessoais, referências afetivas e experiências acumuladas ao longo da vida.

A ação também recorreu à inteligência artificial (IA) para criar imagens dos autores projetados como profissionais desses museus idealizados. O objetivo era ampliar as possibilidades de construção narrativa e visual durante o processo formativo.

O resultado foi o livro Museu da Melhor Idade, que reúne textos produzidos na oficina e transforma lembranças individuais em uma obra coletiva.

Durante a cerimônia, Celina resumiu o impacto da experiência: “Eu nunca imaginei, aos 94 anos, me ver como autora de um livro de verdade. Foi uma emoção muito grande”.

O evento foi realizado na Biblioteca Parque, no Centro do Rio. A iniciativa ocorre em um cenário de envelhecimento da população brasileira e se insere em ações voltadas à ampliação da participação de idosos em atividades culturais.

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O projeto foi patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura Municipal, Prefeitura do Rio, Secretaria Municipal de Cultura e Assim Saúde.