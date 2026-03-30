WTC Fórum de CEOs promove debates estratégicos

O WTC Ribeirão Preto Business Club realizou, na última terça-feira, 17 de março, a primeira edição do WTC Fórum de CEOs, reunindo mais de 250 lideranças empresariais, entre C-levels, fundadores e diretores, em Ribeirão Preto.

Estruturado em três painéis, o fórum promoveu discussões aprofundadas sobre os principais desafios e oportunidades do ambiente de negócios no Brasil, abordando temas como crescimento econômico, inovação, competitividade e tomada de decisão. Previamente à presença dos painelistas, o economista do Santander Brasil, Gabriel Couto, subiu ao palco e trouxe panoramas de mercado e projeções econômicas relevantes aos executivos presentes.

Abrindo os debates, o painel “Onde estão os Motores de Crescimento, Investimento e Competitividade” contou com a moderação de Samanta Pineda, sócia-fundadora da Pineda e Krahn Sociedade de Advogados, além da participação de Raphael Eckmann, managing partner da Athon Energia; Ana Tena, CEO da Travelex Confidence; e Kleber Gomes, CEO da Ourofino Saúde Animal.

O encontro com os quatro painelistas trouxe reflexões sobre o cenário econômico e o papel de setores estratégicos no desenvolvimento do país. Entre os destaques, estiveram a geração de energia e os desafios e oportunidades de negócios relacionados ao armazenamento energético, apontado como um dos principais gargalos para a expansão do setor.

No mesmo painel, lideranças também reforçaram o protagonismo do Brasil no agronegócio. A sustentabilidade da pecuária foi destacada como um fator cada vez mais atrelado à eficiência econômica, além da relevância do país como referência global em segurança alimentar.

Já o segundo painel teve como moderadora Carolina Almeida Cruz, CEO da C-More, e contou com a participação de Luis Delfim, CEO do Grupo Skala; Raul Matos, CEO da Biscoitê; e Samir Karam, sócio e cofundador da Performa IT. Com o tema “Estratégia, Inovação, Escala e Liderança em Tempos de Transformação”, o painel abordou a necessidade de adaptação das empresas diante de um cenário de mudanças aceleradas.

Executivos discutiram os desafios de escalar negócios sem perder a cultura organizacional, além da importância de decisões orientadas por dados e da inovação contínua. A performance econômica dos bens de consumo também foi debatida, assim como a transformação digital e a adaptação das empresas ao novo contexto.

Encerrando a programação, o painel “Decisão, Influência e Performance num Mercado em Transformação” trouxe à tona o papel da comunicação estratégica e do posicionamento de marca na expansão de mercados. Participaram Ester Schattan, fundadora e diretora da Ornare; Evandro Nascimento, diretor do Sebrae Previdência; e João Naves, fundador e presidente do Grupo Rodonaves. A moderação ficou por conta de Adriana Stecca, partner diretora da KPMG.

A discussão reforçou que a liderança, hoje, está diretamente ligada à capacidade de influenciar, gerar confiança e sustentar resultados em ambientes complexos.

O evento foi conduzido por Rodolfo D’Elboux Guimarães Neto, CEO do WTC Ribeirão Preto, que atuou como mestre de cerimônias e destacou a proposta do encontro.

“O Fórum nasce com o propósito de conectar lideranças e promover reflexões que impactam diretamente a tomada de decisão nas empresas. Ribeirão Preto tem um papel estratégico nesse cenário: o interior paulista reúne grandes empresas com atuação internacional. Queremos, portanto, fortalecer ainda mais esse ambiente de negócios”, finalizou o CEO.

WTC Ribeirão Preto Business Club

O WTC Ribeirão Preto Business Club é um ambiente exclusivo de relacionamento e geração de oportunidades, que conecta empresários, executivos e lideranças a uma rede qualificada de networking, conteúdo e experiências estratégicas. Com início em janeiro deste ano, o Business Club está associado à marca WTC e integra o ecossistema global da World Trade Centers Association, fortalecendo a conexão local com práticas e tendências internacionais de negócios.

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A criação acompanha a chegada do empreendimento World Trade Center Ribeirão Preto, lançado em 2025, que marca um novo patamar para o mercado imobiliário e corporativo da região. O clube promove uma agenda contínua de encontros e ativações, com destaque para os comitês estratégicos realizados mensalmente. Esses encontros reúnem membros e convidados em discussões temáticas e promovem a construção de conexões relevantes e o desenvolvimento de negócios em um ambiente colaborativo e de alto nível.