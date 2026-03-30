Locação de plataformas aéreas ganha espaço no Brasil

O mercado de locação de máquinas e equipamentos para construção vem registrando expansão significativa no Brasil e no mundo. Dados da Associação Nacional dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas (Analoc), divulgados pelo jornal O Tempo, estimam que o setor movimentou cerca de R$ 70 bilhões em 2025 no país.

Em escala global, um levantamento da consultoria Mordor Intelligence aponta que o segmento alcançou USD 141,42 bilhões no último ano, com projeção de atingir USD 179,21 bilhões até 2030.



Nesse cenário, a modalidade de locação de plataformas aéreas atua como alternativa estratégica para construtoras, indústrias e empresas de manutenção. Em Alagoas, a Veloc Locações atua com foco nesse nicho, oferecendo equipamentos da marca americana JLG e cobertura em todo o estado.

Erick Rafael Rezende de Souza, gerente de operações e comercial da empresa, explica que a escolha das plataformas pode depender diretamente da aplicação.



“No mercado de plataformas aéreas, a decisão geralmente se resume a modelos articulados ou tipo tesoura. As Plataformas Articuladas, ou também conhecidas aqui na região como PTAs, são indicadas quando o acesso não é direto, permitindo alcance vertical e horizontal, ideais para contornar obstáculos como telhados e estruturas industriais. Já as tesouras são voltadas para trabalhos estritamente verticais, com estabilidade e simplicidade de uso, muito aplicadas em manutenção predial e ambientes internos”, detalha.



O portfólio da Veloc contempla ambos os tipos, mas, segundo a análise da empresa, a demanda maior recai sobre as plataformas articuladas. Essas estruturas realizam tudo o que a plataforma tesoura faz e ainda oferecem alcance horizontal, atendendo a uma gama maior de aplicações com um único equipamento. Por isso, hoje a principal escolha dos clientes da Veloc Locações são as plataformas articuladas, especialmente em obras e manutenções mais complexas.



De acordo com Erick, a Veloc organiza sua operação para atender todo o território alagoano com foco em rapidez e previsibilidade. “Somos uma locadora que integra o Grupo VTF, especializado em construção e que também abriga uma das maiores distribuidoras de materiais elétricos de Alagoas, a Veletrica. Essa sinergia nos permite utilizar uma malha logística consolidada, com rotas ativas, frota própria e estruturas distribuídas pelo estado. Na prática, nosso objetivo é atender do litoral norte ao sertão com entregas rápidas e eficientes, mesmo em regiões de logística desafiadora”, ressalta.

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Compra x locação



Para Erick Souza, a opção pela locação tem se mostrado mais vantajosa do que a compra de equipamentos pelas construtoras. “Ao alugar, a empresa não imobiliza capital, reduz custos com manutenção e armazenagem, ganha flexibilidade para usar o equipamento em cada fase da obra e ainda recebe máquinas revisadas e prontas para uso. Dessa forma, faz muito mais sentido para as construtoras alugar do que comprar equipamentos”, avalia.



Em Alagoas, três setores concentram a maior parte da demanda por plataformas aéreas: construção civil, indústria e manutenção predial. Na construção, os equipamentos são usados em instalações elétricas, montagem de estruturas, fachadas e coberturas. No setor industrial, a utilização é recorrente em manutenções e adequações de layout. Já na manutenção predial, edifícios comerciais, shoppings e centros logísticos recorrem às plataformas para serviços em iluminação, manutenção em teto e fachadas.



A fidelização de clientes, segundo Erick Souza, é trabalhada com foco em confiabilidade e relacionamento. “O primeiro pilar é a qualidade da entrega: equipamentos revisados, prontos para uso e dentro do prazo. Outro ponto é o atendimento consultivo, entendendo a real necessidade do cliente e indicando o equipamento mais adequado. Além disso, nossas plataformas são novas, todas com menos de seis meses de uso, o que pode aumentar a confiabilidade e disponibilidade da máquina para o cliente”, afirma.



“Mantemos toda a documentação exigida em dia, incluindo o registro no CREA por meio de ART, laudos técnicos assinados por engenheiros e checklists operacionais”, acrescenta.



A empresa também investe em agilidade logística e suporte contínuo, troca de equipamentos quando necessário e acompanhamento durante o período de locação, buscando garantir que a operação do cliente não seja impactada.



“Sempre que uma plataforma é entregue, realizamos gratuitamente um treinamento em obra, oferecendo orientação e certificação para que os profissionais operem a máquina de forma correta. Esse processo pode reduzir riscos, evitar acidentes e melhorar a produtividade”, completa o gerente de operações da Veloc.



Com a expansão do mercado e a crescente busca por eficiência e segurança, a locação de plataformas aéreas está no caminho para se consolidar como solução estratégica em Alagoas. A exemplo, a MartinLog, cliente da Veloc, realiza a locação de plataformas aéreas para aumentar a eficiência das operações. Edreson Arueira, responsável operacional da empresa, conta que a funcionalidade que mais interfere no dia a dia é a autonomia de bateria dos equipamentos locados.



“Os modelos articulados, ou tipo tesoura, são fundamentais para garantir o ordenamento e a qualidade das instalações elétricas, hidráulicas e de incêndio. E, com certeza, o uso tem potencial para trazer mais produtividade, segurança e organização para a obra”, informa.



Para saber mais, basta acessar: https://veloclocacoes.com.br/