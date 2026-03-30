Gestão de benefícios avança e vira estratégia empresarial

O mercado corporativo passa por transformações significativas nos últimos anos, impulsionadas principalmente pela tecnologia e, mais recentemente, pela Inteligência Artificial (IA). As mudanças vêm pressionando as empresas a se adaptarem a novos formatos de trabalho. Além disso, exigem a implementação de uma gama variada de ações para contribuir para a saúde e bem-estar dos colaboradores e garantir a atração e retenção de talentos.



Muitas empresas também concedem premiações ou bonificações extras aos funcionários. Isso, tanto pelo reconhecimento de metas atingidas, pelo empenho e dedicação, como em função de datas comemorativas como Natal, Ano Novo, Páscoa e aniversários. Dentro deste contexto, a tecnologia pode ser uma grande aliada para realizar a gestão dos benefícios e premiações, ao automatizar processos e incorporar eficiência e inteligência ao negócio.

O PagCorp, por exemplo, busca centralizar a gestão dos gastos corporativos por meio de um sistema integrado a aplicativos e cartões Mastercard (aceito em 18 milhões de estabelecimentos no Brasil). Voltado a todos os portes e segmentos de companhias, oferece controle para a empresa e autonomia para o colaborador. Facilidades como pagamentos via carteiras digitais e comprovação de despesas via WhatsApp são alguns exemplos.



“O PagCorp é uma plataforma construída com base em demandas reais dos nossos clientes, que evolui continuamente. O objetivo é transformar a maneira como as empresas controlam seus gastos e pagamentos variados, como bonificações e premiações”, destaca Liliane Josua Czarny, sócia e co-CEO da ACG | PagCorp.



Benefícios flexíveis para colaboradores



Uma das principais funcionalidades é o PagCorp Benefícios. Ela permite que as empresas ofereçam, em um único cartão, até 12 categorias diferentes de benefícios, incluindo alimentação, refeição, mobilidade, educação, home office, cultura, saúde e bem-estar, multibenefícios, entre outras. Tudo em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), unindo segurança jurídica com tecnologia e experiência de marca ao permitir a personalização dos cartões com o logo do cliente.

Segundo a empresa, com o PagCorp Benefícios, o colaborador tem liberdade para escolher onde e como utilizar seu saldo, de acordo com as categorias e valores definidos. Lembrando que aderir ao PAT – no caso de VR e VA – permite abatimento de até 4% no Imposto de Renda devido pelas empresas.



O PagCorp também entende que possuir vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte e outras categorias de benefícios em um único cartão, além da possibilidade de uso por intermédio de carteiras digitais e em aplicativos de uso cotidiano, contribui para o aumento da satisfação e do bem-estar, fatores essenciais, na visão da empresa, para a retenção de talentos e o aumento da produtividade.



Ecossistema de parceiros como alavanca de retenção



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Outra solução apresentada pela empresa é o PagCorp Mais Vantagens, que dá aos clientes acesso a descontos e promoções em parceiros selecionados, como Dasa, Starbem, Virotrip, Wellhub e Mastercard Surpreenda. A ideia do PagCorp ao realizar a curadoria de parceiros é assegurar qualidade e confiança em cada contratação, tentando levar mais agilidade, segurança e praticidade às rotinas do RH.



Para os colaboradores, o programa oferece um conjunto de experiências focadas em bem-estar e saúde integral, com acesso a academias, viagens de lazer, estúdios, aulas online, telemedicina, exames, psicólogos e nutricionistas.



Com uma solução como esta apresentada pelo PagCorp, a necessidade de múltiplos fornecedores e cartões segmentados por categoria de benefício não é necessária. Toda a gestão de benefícios passa a ser feita na mesma plataforma que concentra os demais gastos corporativos, facilitando a governança e reduzindo os custos operacionais.



Premiações para equipes e parceiros



Para incrementar a oferta de serviços, o PagCorp conta também com uma solução totalmente digital e personalizável para premiar o empenho de colaboradores, reconhecer o trabalho de fornecedores, promover campanhas de incentivos ou simplesmente presentear clientes. Essa é a proposta do PagCorp Premiações, criado para que as empresas possam gerar cartões virtuais presenteáveis para pessoas físicas de dentro e de fora da corporação.



A empresa acredita que a grande vantagem do cartão-presente é oferecer premiações que façam sentido para os colaboradores, podendo escolher o presente que queiram comprar com o valor recebido. Entre outras vantagens, também podem ser consideradas a economia de tempo e a praticidade, dispensando a necessidade de compra, armazenamento e transporte de um presente físico.



“É uma excelente maneira de dar escala e promover a digitalização dos presentes corporativos de forma simples, sem custos extras. Basta preencher os dados dos premiados em uma planilha Excel e fazer upload no sistema”, acrescenta Liliane.



PLR e bonificações



Além das premiações, o cartão-presente também pode ser utilizado para pagamento de outras bonificações, como a Participação nos Lucros e Resultados (PLR). É uma forma de remuneração variável com base em metas semestrais ou anuais que muitas empresas utilizam para reconhecer o esforço coletivo dos colaboradores.



Para efetuar esse pagamento, por exemplo, é possível utilizar cartões pré-pagos ou de premiação/incentivo, ambos oferecidos pelo PagCorp. Essa é uma opção que oferece maior flexibilidade para o colaborador na utilização do saldo, além de otimizar o processo para as companhias.



“A PLR vai muito além de um repasse financeiro: é uma ferramenta de engajamento e valorização das pessoas. Ao utilizar nossos cartões pré-pagos e de incentivo para o pagamento, as empresas ganham eficiência e oferecem mais escolhas aos colaboradores, o que será traduzido em mais confiança e motivação”, diz Patrícia Biancamano, diretora de Marketing e Projetos da ACG | PagCorp.



Ecossistema financeiro



Com essas soluções, a ACG | PagCorp vem ampliando sua atuação no mercado, tentando construir um ecossistema completo de gestão financeira, com foco em inteligência de dados, segurança e flexibilidade.



“Com o PagCorp, é possível emitir cartões para cada situação, com acompanhamento completo e sem burocracia, inteligência de dados e relatórios, o que aumenta a produtividade em todo o ciclo de gestão financeira”, finaliza Liliane.