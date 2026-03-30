Hábitos de autocuidado impulsionam saúde feminina

Impulsionado por uma crescente conscientização sobre bem-estar e qualidade de vida, o interesse pela saúde feminina e por práticas de autocuidado tem ganhado força, especialmente em datas como o Dia Internacional da Mulher. Mais do que uma tendência pontual, esse movimento reflete uma mudança de comportamento que valoriza a adoção de hábitos diários como pilares fundamentais para a promoção da saúde.

Thais Figueredo, farmacêutica e responsável técnica da Quantum Nutrition, empresa especializada em suplementação alimentar, afirma que, além do aumento na busca por informação, há também uma maior consciência por parte do público feminino, que sempre esteve mais exposto a esse tipo de oferta, mas hoje faz escolhas com mais critério.

“Não é só consumir, é entender o que está consumindo. Esse movimento vem tanto da pressão do mercado quanto da evolução do nível de consciência das mulheres”, acrescenta.

Segundo a profissional, devido à sobrecarga da rotina, tempo e direcionamento são os principais desafios para manter uma vida saudável. Dentro desse cenário, existe também a dificuldade de encontrar soluções que sejam realmente pensadas para o público feminino. “Muitas vezes, o desafio não é só manter hábitos, mas confiar que o que está sendo consumido foi feito para ela”, observa.

Sono e hábitos revelam impacto direto na saúde feminina

O artigo “Nutritional and Lifestyle Behaviors and Their Influence on Sleep Quality Among Spanish Adult Women”, publicado na revista científica PubMed, atesta que quase um terço das mulheres adultas apresenta baixa qualidade do sono. O estudo aponta que esse quadro está associado a comportamentos como maior consumo de álcool, baixa ingestão de vegetais e peixe branco, além de níveis reduzidos de atividade física. A pesquisa também indica que uma boa qualidade do sono está ligada à adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e uma percepção positiva da saúde geral.

Na análise de Figueredo, constância, alimentação equilibrada, prática de atividade física e suporte nutricional adequado são os principais pilares da saúde feminina. Ela também destaca a importância da clareza, já que o excesso de informação pode gerar confusão. Nesse sentido, simplificar o que realmente importa faz diferença nos resultados.

Os hábitos, de acordo com a especialista, têm impacto direto ao longo da vida da mulher. “O organismo feminino passa por variações constantes, o que altera a resposta aos hábitos. Por isso, não existe uma abordagem única. O cuidado precisa acompanhar essas fases, respeitando as necessidades de cada momento”, explica.

A farmacêutica também reforça a importância de uma alimentação equilibrada e de uma rotina estruturada, que ajudam o corpo a lidar melhor com essas variações naturais. Segundo ela, quando esses fatores estão alinhados, o organismo responde melhor, e qualquer estratégia complementar tende a ser mais eficaz.

“A nutrição é o suporte. Não se trata apenas de suplementar, mas de orientar. É oferecer informação clara e soluções que realmente façam sentido para a rotina feminina. Quando bem aplicada, deixa de estar associada apenas à estética ou performance e passa a representar bem-estar e qualidade de vida”, conclui.

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