Crédit Agricole CIB reforça sua presença no Brasil com aumento de capital de € 200 milhões em sua subsidiária brasileira, Banco Crédit Agricole Brasil S.A.

O Crédit Agricole CIB ("o Banco") anunciou um aumento de capital de € 200 milhões em sua subsidiária brasileira, Banco Crédit Agricole Brasil S.A. (BCAB), reforçando o compromisso de longo prazo do Banco com o Brasil e apoiando o desenvolvimento de suas capacidades locais em um dos mercados mais dinâmicos da América Latina.

O aporte de capital permite ao BCAB participar de transações de maior porte em moeda local e expandir seu papel no ecossistema financeiro brasileiro.

Historicamente focado em originação offshore, o BCAB está evoluindo progressivamente para um modelo híbrido, que combina expertise offshore com capacidades locais aprimoradas. Este investimento estratégico marca uma nova fase de desenvolvimento do Banco no Brasil, apoiando a expansão de sua franquia, fortalecendo sua capacidade de atender tanto clientes multinacionais quanto grandes corporações brasileiras e diversificando ainda mais sua base de clientes.

Natacha Gallou, Diretora Regional Sênior do Crédit Agricole CIB para as Américas, comentou: "Este aumento de capital ilustra a ambição do Crédit Agricole CIB no Brasil e fortalece nossa capacidade de acompanhar clientes internacionais e locais em um mercado estratégico para o Grupo. Ele apoia a contínua expansão de nossa franquia na região."

Giliane Cœurderoy, Diretora Presidente do BCAB acrescentou: "Somos gratos pelo forte apoio da Alta Administração e de todas as Linhas de Negócio do Grupo Crédit Agricole. Este investimento proporciona o impulso necessário para acelerar nosso desenvolvimento e oferecer soluções ainda mais robustas aos nossos clientes no Brasil."

Sobre o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

O Crédit Agricole CIB é o braço de banco de investimento do Grupo Crédit Agricole, o 10º maior grupo bancário do mundo por ativos totais em 2024 (The Banker, julho de 2025). Com mais de 10.000 funcionários na Europa, Américas, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, o Banco apoia clientes corporativos e institucionais de grande e médio porte, ajudando-os a atender suas necessidades financeiras locais e globais. O Crédit Agricole CIB oferece uma gama abrangente de produtos e serviços em mercados de capitais, banco de investimento, financiamento estruturado, banco comercial e comércio internacional. O Banco é pioneiro em finanças climáticas e líder de mercado em finanças sustentáveis, oferecendo um espectro completo de soluções para todos os seus clientes.

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Diretora de Comunicação para as Américas

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