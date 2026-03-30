Consórcio liderado pela Axelspace é selecionado para projeto do Fundo de Estratégia Espacial do Japão intitulado "Tecnologia para Aprimorar a Capacidade de Satélites de Observação da Terra da Próxima Geração"

A Axelspace Corporation, a Meisei Electric Co., Ltd., a ANA HOLDINGS INC. e a JIJ Inc. sentem o prazer de anunciar que o projeto de desenvolvimento tecnológico proposto em conjunto por elas foi selecionado para o Fundo de Estratégia Espacial da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA), sob o tema "Tecnologia para Aprimorar a Capacidade de Satélites de Observação da Terra da Próxima Geração".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260323643085/pt/

Conceptual Diagram of the project. Under this Space Strategy Fund initiative, spectrometers will be newly developed and demonstrated in orbit. In the future, the project envisions the establishment of a satellite constellation capable of observations at different times of the day.

Resumo do projeto (planejado)

Tema de desenvolvimento tecnológico: Tecnologia para Aprimorar a Capacidade dos Satélites de Observação da Terra da Próxima Geração

Título do projeto: Monitoramento Específico da Emissão e Absorção de CO2 através da Constelação de Satélites e Observações Aéreas

Organização líder: Axelspace Corporation

Organizações parceiras:

- Meisei Electric Co., Ltd.

- ANA HOLDINGS INC.

- JIJ Inc.

Oportunidade de financiamento: Fundo de Estratégia Espacial da JAXA

https://fund.jaxa.jp/content/uploads/Overview_of_The_SpaceStrategy_Fund.pdf

Prevemos estabelecer uma nova constelação de satélites em coordenação com aeronaves e sensores terrestres após concluir o desenvolvimento desta tecnologia. Este sistema integrado visa observações simultâneas em múltiplos pontos em diferentes horários do dia (manhã, meio-dia e tarde), particularmente em regiões que abrigam grandes áreas urbanas. Ao aproveitar estes dados, iremos analisar e fornecer informações sobre emissões e absorção de CO2 por setor de origem, horário e localização.

Acreditamos que informações objetivas e transparentes como estas devem servir de base para um referência internacional quantoàredução de gases de efeito estufa e contribuir para desenvolvere estruturas de avaliação harmonizadas a nível mundial que incorporem incentivos econômicos para mitigar emissões.

Plano de desenvolvimento tecnológico

Um fator primordial para obter o monitoramento de CO2 específico a cada momento e fonte mediante uma constelação coordenada de satélites, aeronaves e observações terrestres é a miniaturização e a redução de custos dos espectrômetros.

Espectrômetros medem concentrações de gases aproveitando a propriedade de que os constituintes atmosféricos absorvem luz em comprimentos de onda específicos, quantificando as concentrações com base no grau de absorção. Nesta iniciativa do Fundo de Estratégia Espacial, iremos desenvolver um novo sensor compacto que poderá ser amplamente utilizado em satélites, aeronaves e observações terrestres. Ao contrário dos espectrômetros convencionais de alta precisão projetados para satélites operados pelo governo, que geralmente são grandes e caros,, o novo sensor irá incorporar tecnologias avançadas de detecção desenvolvidas internamente para alcançar tanto a compacidade como a acessibilidade.

Após uma série de testes de validação a partir de aeronaves, planejamos lançar um satélite de demonstração equipado com o sensor compacto recém desenvolvido entre os anos fiscais de 2030 e 2032, com o fim de adquirir dados de observação em órbita.

Para consultar o comunicadoàimprensa completo, acesse:

https://www.axelspace.com/news/spacestrategyfund_co2/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260323643085/pt/

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