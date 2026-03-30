Brasileiros lideram compra de imóveis de luxo em Portugal

O interesse de brasileiros por imóveis de alto padrão no exterior segue em expansão, e Portugal tem se consolidado como o principal destino desse movimento. Dados recentes da pesquisa “Portugal, Living Destination”, publicada pela Global Trust Group, mostram que compradores do Brasil estão entre os que mais investem em propriedades de luxo no país europeu, impulsionados por fatores como segurança, qualidade de vida e facilidades migratórias.

Segundo levantamento da Global Trust, os brasileiros ocupam posição de destaque na aquisição de imóveis nobres, especialmente em regiões como Lisboa, Porto e Algarve. A combinação entre estabilidade econômica, benefícios fiscais e o acesso ao visto de residência continua sendo um dos principais atrativos.

Além disso, o estudo aponta que o perfil do comprador brasileiro mudou nos últimos anos. Se antes o foco era exclusivamente investimento, hoje cresce a procura por imóveis para uso próprio, seja para moradia permanente ou como segunda residência. A busca por qualidade de vida, aliada à possibilidade de mobilidade internacional, tem pesado na decisão.

Outro fator relevante é a valorização contínua do mercado imobiliário português, que mantém o país como uma opção sólida tanto para quem busca retorno financeiro quanto para diversificação patrimonial.

Alternativas emergentes no Leste Europeu

Embora Portugal lidere as preferências, outros mercados começam a ganhar espaço entre investidores brasileiros. Um deles é a Geórgia, que vem se destacando pelo crescimento econômico e pelas oportunidades no setor imobiliário.

Relatório recente da Cushman & Wakefield sobre tendências econômicas e imobiliárias no país aponta um cenário de expansão, com aumento da demanda por imóveis residenciais e comerciais. Cidades como Tiblíssi têm atraído investidores estrangeiros devido aos preços mais acessíveis em comparação com mercados tradicionais do restante da Europa.

Analisando plataformas locais como a korter.ge, é possível encontrar imóveis com valores menores quando comparados aos de outros países da região europeia. O acesso de estrangeiros ao mercado local oferece uma ampla gama de empreendimentos e informações detalhadas sobre preços e localização.

A pesquisa de tendências da Cushman & Wakefield mostra que o país tem recebido um crescimento no número de turistas estrangeiros. Segundo os dados publicados em 2025, o número de visitantes internacionais cresceu para 2,8 milhões, registrando um aumento de 5% em relação ao ano anterior, com Tiblíssi e Batumi apresentando um forte desempenho hoteleiro. Analisando os apartamentos à venda na capital do país, é possível encontrar residenciais modernos que custam entre 60 mil e 110 mil dólares.

Uruguai entra no radar de investidores brasileiros

Na América do Sul, o Uruguai surge como outra alternativa para brasileiros que buscam investir no exterior. Em matéria publicada na página do O Povo, o país vizinho também tem atraído um número crescente de interessados, especialmente pela estabilidade política, segurança, qualidade de vida e vantagens tributárias.

Segundo a reportagem, o principal diferencial do Uruguai é o chamado tax holiday, modalidade que permite ter 11 anos de isenção total sobre rendimentos obtidos em investimentos fora do território uruguaio.

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Cidades como Montevidéu e Punta del Este concentram boa parte dos investimentos estrangeiros, com destaque para imóveis residenciais de médio e alto padrão. Além disso, a proximidade cultural e geográfica facilita a adaptação, tornando o destino ainda mais atrativo.