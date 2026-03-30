Como as empresas estão reduzindo as emissões de viagens corporativas com pequenas mudanças digitais, segundo a Holafly for Business

DUBLIN, March 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com as empresas enfrentando uma pressão crescente por parte de investidores, órgãos reguladores e compromissos ESG para reduzir sua pegada de carbono, as viagens corporativas estão sendo uma área na qual pequenas mudanças operacionais podem gerar um impacto mensurável. Novos insights da Holafly for Business mostram como repensar a maneira como os funcionários se mantêm conectados no exterior pode contribuir para uma mobilidade global mais sustentável, e ainda ajudar as empresas a evitar custos substanciais de roaming.

No ambiente corporativo atual, o acesso a dados é essencial para profissionais em movimento que precisam navegar por cidades desconhecidas, gerenciar reservas, comunicar-se com equipes e acessar informações em tempo real. O acesso ininterrupto aos dados sustenta a produtividade durante viagens internacionais. Uma pesquisa mais abrangente da Holafly revela que o acessoàinternet não é mais simplesmente uma conveniência, e sim a parte essencial das viagens modernas. 27,7% dos viajantes a negócios classificam a velocidade e a confiabilidade como principais prioridades da conectividade.

A sustentabilidade está se tornando o ponto focal da estratégia corporativa. A Agenda 2030 das Nações Unidas enfatiza cada vez mais a redução de emissões em todos os setores, incluindo para viagens corporativas, que continuam a ser uma importante contribuidora para a pegada de carbono das empresas. Além disso, as empresas também estão sob pressão para otimizar os gastos com viagens, com as viagens corporativas globais devendo superar os níveis pré-pandemia, intensificando o foco tanto na eficiência de custos quanto sobre no impacto ambiental.

Por isso, as tecnologias de abordagem digital, como o eSIM, por exemplo, se destaca como uma maneira prática para enfrentar os dois desafios ao mesmo tempo. Ao eliminar a necessidade de cartões SIM físicos, as soluções de eSIM reduzem as emissões associadas a fabricação, embalagem, transporte e descarte, além de possibilitar que as empresas controlem melhor os custos com dados móveis nas suas operações internacionais.

A Holafly estima que a substituição dos cartões SIM tradicionais pela tecnologia eSIM pode gerar uma economia de aproximadamente 114,7 gramas de CO? por usuário. Para uma empresa multinacional com 40.000 funcionários que utilizam linhas móveis corporativas durante viagens internacionais, isso poderia se traduzir em uma redução de cerca de 4,6 toneladas de emissões de CO?, o que equivale, aproximadamente, às emissões anuais de um carro comum. Com o Mês da Terra colocando a sustentabilidade em maior evidência, as viagens corporativas estão cada vez mais moldadas pelas soluções que unem a eficiência e a responsabilidade.

“As empresas não precisam reformular seus programas de viagens para avançar na sustentabilidade”, disse Alex Bryszkowski, VP da Holafly for Business. “Com a Holafly for Business, elas podem reduzir as emissões dos cartões SIM físicos, ter maior controle dos custos com dados móveis e garantir a tranquilidade dos funcionários desde o momento da chegada. Ou seja, tornar a mobilidade global mais simples e mais alinhada aos objetivos corporativos de sustentabilidade.”

Sobre a Holafly

Holafly é líder global em eSIMs para viajantes, com cobertura em mais de 200 destinos. Com uma classificação excepcional de 4,6/5 no Trustpilot e mais de 15 milhões de usuários satisfeitos, ela é a preferida de eSIM para viajantes internacionais. Sua oferta de dados ilimitados garante tranquilidade em qualquer lugar do mundo.

Contato da mídia: press@holafly.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001172481)