A Angelalign Technology (6699.HK) divulga resultados de 2025: Paixão pela excelência clínica impulsiona o crescimento global

A Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (“Angel” ou a “Empresa”) divulgou seus resultados financeiros para o ano fiscal de 2025. Durante o período analisado, a Empresa continuou apresentando bom desempenho tanto no mercado global quanto no mercado chinês. O volume total de casos foi de 532.400, um aumento de 48,1%, a receita foi de US$ 370,3 milhões, um aumento de 37,8%, e o lucro líquido ajustado foi de US$ 43,8 milhões, um aumento de 63,0%. Os resultados foram impulsionados pela paixão da Angel pela excelência clínica e por sua cultura aberta e inclusiva, que capacita pessoas talentosas a trabalharem juntas para atender às necessidades dos clientes, afirmou a Empresa.

Fox Hu, CEO da Angel, afirmou: “O setor de alinhadores transparentes é complexo e multidisciplinar. Requer talentos técnicos e operacionais de alto nível, além de uma colaboração perfeita entre profissionais de diversas regiões. A cultura aberta e inclusiva da Angel atrai profissionais que compartilham a paixão pela excelência clínica e a dedicação em oferecer produtos e serviços excepcionais aos clientes. Essa mistura de ideias e pessoas está impulsionando nosso crescimento a longo prazo.”

Recomendações de ortodontistas renomados se espalham pelas principais cidades

O tratamento com alinhadores transparentes tem um ciclo longo. Diferenças sutis na qualidade do produto e nos planos de tratamento se acumulam e se tornam impactantes ao longo de até cem alinhadores por caso. Ortodontistas renomados geralmente precisam de anos de experiência pessoal antes de adotar uma nova marca. Eles são ativos em comunidades profissionais de alta integridade e frequentemente compartilham experiências detalhadas de uso entre si. Suas visões coletivas impulsionam as tendências de adoção do setor.

Como resultado, a Angel escolheu o caminho mais difícil: ir diretamente às principais cidades do mundo para fornecer aos ortodontistas renomados serviços locais de alta qualidade e suporte clínico. Com o apoio de nossa ampla base global de investidores e de nossa equipe talentosa, a Angel precisou fazer investimentos substanciais e mudanças organizacionais para executar essa estratégia.

Após três anos de trabalho árduo e investimento, a Angel se orgulha de ter construído uma sólida reputação entre ortodontistas renomados nas principais cidades do mundo, especialmente aqueles que prezam pela excelência clínica. Centenas de ortodontistas já utilizaram as soluções de alinhadores Angel em mais de cem casos, alguns em mais de mil, principalmente em casos complexos. Recomendações positivas boca a boca estão se espalhando de ortodontistas líderes para a comunidade ortodôntica em geral. Simultaneamente, os profissionais estão adquirindo uma compreensão mais profunda dos diferentes resultados clínicos e da previsibilidade das diferentes soluções de alinhadores, o que beneficia a Angel e outras marcas premium.

Além disso, o portfólio de inovações da Angel tem sido bem recebido por profissionais em todo o mundo. Um exemplo é a solução angelButton™, lançada há 6 anos. A Angel já enviou mais de 100 milhões de angelButtons para seus clientes! Ademais, o feedback dos clientes foi utilizado para aprimorar significativamente sua estabilidade industrial e previsibilidade clínica. A solução angelButton™ é elogiada por sua função de ancoragem confiável e consolidada, bem como por seus diversos protocolos de movimentação exclusivos que maximizam a eficiência e o conforto do tratamento. Outro exemplo é a solução de Avanço Mandibular A6 da Angel, que, graças a mais de 10 anos de feedback clínico, alcançou excelente eficiência clínica. A inovação da Angel concentra-se em solucionar os principais desafios dos profissionais e aprimorar a experiência do paciente, em vez de buscar as últimas tendências tecnológicas. Mais importante ainda, mesmo ideias tecnológicas inovadoras exigem feedback clínico contínuo e aprimoramento constante para alcançar um desempenho previsível do tratamento.

A Angel colabora com ortodontistas renomados para incorporar suas perspectivas, garantindo assim um sólido fluxo de inovações para os próximos anos. Fundamental para esse processo é a cultura aberta e inclusiva da Angel, que permiteàempresa incorporar o feedback de equipes internas e clientes externos. Com base nessa cultura, a Angel organiza suas equipes de P&D, suporte clínico, vendas e operações de forma flexível para oferecer soluções localizadas em mais de 60 países.

A empresa investiu em educação e treinamento especializados, suporte clínico e equipes de vendas experientes em cinco regiões principais: EMEA, América do Norte, Ásia-Pacífico, América do Sul e China. Também estabeleceu centros de desenvolvimento de tratamentos na China, Brasil e Sudeste Asiático, além de instalações de produção na China, Estados Unidos e Brasil. A empresa fortalecerá ainda mais seus sistemas de conformidade, processos de segurança de dados e ativos de propriedade intelectual, protegendo suas inovações.

Em 2025, os mercados globais da Angel (excluindo a China continental) registraram 256.200 casos, um aumento de 82,1%, com receita de US$ 163 milhões, um aumento de 102,5%. As recomendações de ortodontistas renomados e os resultados clínicos que eles compartilham, especialmente em casos complexos, impulsionaram a empresa para uma fase de crescimento baseada em sua reputação profissional.

Liderança de mercado na China por meio da expansão do portfólio de produtos e forte crescimento em mercados de menor porte

O mercado de alinhadores transparentes na China é multifacetado, com diferenças significativas entre as regiões em termos de capacidade dos profissionais, perfil dos pacientes e modelos de serviço.

Nos mercados de primeiro e segundo escalão da China, a Angel continua a fornecer suporte clínico abrangente para ortodontistas, ajudando-os a alcançar resultados clínicos exemplares. Em 2025, a Angel combinou a ortodontia tradicional com a inovação digital para introduzir soluções para casos mais complexos em adultos, incluindo o Angel Scissors-bite Turbo e o Angel Enhanced Curve Turbo. Para adolescentes e crianças, a Angel introduziu soluções que permitem uma intervenção mais precisa durante as fases de crescimento, tornando o tratamento mais simples e confortável. Para aprimorar a experiência e o fluxo de trabalho dos profissionais, a empresa oferece atualizações quinzenais para o iOrtho, seu software de design ortodôntico voltado para médicos.

Nos mercados de terceiro e quarto escalão da China, a Angel está totalmente comprometida com a expansão da cobertura de serviços e da participação de mercado. Graças a programas de treinamento sistemáticos, suporte clínico e soluções de ciclo completo, a empresa está ajudando os profissionais a oferecer resultados de tratamento previsíveis, ciclos de tratamento mais curtos e menos reinícios de casos, o que resulta em um padrão de atendimento mais elevado para uma grande população de pacientes.

Algumas marcas de alinhadores deixaram as cidades de menor porte. Como resultado, a liderança e a influência da Angel nessas regiões foram fortalecidas. Mesmo em cidades de menor porte, os profissionais estão percebendo que as diferenças na qualidade de fabricação, no planejamento do tratamento e no suporte clínico podem se acumular e se amplificar, dificultando a conclusão de alguns casos e exigindo que os fornecedores continuem enviando alinhadores, o que resulta em custos contingentes proibitivos. Com essa constatação, muitos profissionais em cidades de menor porte estão optando por soluções de maior qualidade.

Em 2025, o mercado da Angel na China continental atingiu 276.200 casos, um aumento de 26,3%, com receita de US$ 207,3 milhões, um aumento de 10,1%. Atender mercados de menor porte não se trata apenas de negócios. Trata-se de garantir que médicos em regiões de difícil acesso recebam produtos confiáveis ??e suporte clínico, e que os pacientes obtenham melhor padrão de tratamento com alinhadores.

O volume acumulado de casos da Angel ultrapassou 2 milhões até o momento. Este é um marco significativo, pois muitos casos da Angel são mais complexos (casos simples constituem uma categoria diferente, com diferentes barreiras técnicas de entrada). Cada caso da Angel faz parte de uma colaboração sofisticada e diária entre muitas pessoas talentosas, inspiradas pela excelência clínica. Essa cultura, as pessoas, a estrutura organizacional, combinadas com o marco do volume de casos, são a base para o crescimento sustentável da Angel.

O setor de alinhadores transparentes tem um potencial de desenvolvimento significativo. A Angel continuará a investir em sua cultura corporativa aberta e inclusiva, em inovações tecnológicas, no fortalecimento de seus sistemas globais de suporte clínico e na melhoria da experiência do cliente. Acreditamos que essa combinação resultará em crescimento sustentável em todo o mundo.

Sobre a Angelalign Technology Inc.

Fundada em 2003 e celebrando 2 milhões de sorrisos, a Angelalign Technology Inc. é uma empresa de capital aberto com uma ampla base de acionistas internacionais. Ela fornece produtos e serviços de alinhadores transparentes com tecnologia digital em mais de 60 países. Saiba mais em angelaligner.com.

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