Mês da Terra 2026: 42% dos viajantes dizem que tomam medidas para viajar com mais responsabilidade, de acordo com a Holafly

DUBLIN, March 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, a principal fornecedora de eSIM, revela novos insights sobre como a sustentabilidade está moldando as decisões de viagens em todo o mundo. De acordo com dados do Holafly eSIM & Travel Report, 42% dos viajantes dizem que tomam medidas ativas para viajar de forma mais responsável, destacando uma crescente conscientização quanto ao impacto ambiental para quem viaja em todo o mundo.

No entanto, os dados também revelam uma hierarquia clara entre a intenção e a tomada de decisão. Embora os comportamentos de viagens responsáveis sejam cada vez mais comuns, apenas 22,5% dos viajantes classificam a sustentabilidade entre suas principais prioridades ao planejar uma viagem, sugerindo que as considerações ambientais geralmente competem com fatores mais imediatos, como preços, condições climáticas ou conveniência.

Essa lacuna entre os valores e as escolhas práticas indica uma tendência mais ampla em todo o setor de viagens: em princípio, os viajantes apoiam amplamente o turismo sustentável, mas transformar essas intenções em decisões na hora da reserva continua sendo complexo. Muitos viajantes expressam o desejo de reduzir sua pegada ambiental, mas a disponibilidade financeira, a acessibilidade e a experiência geral das viagens ainda tendem a moldar as decisões finais.

“A mensagem dos viajantes é clara: as pessoas querem fazer escolhas responsáveis, mas essas escolhas precisam ser simples e acessíveis”, disse Daniela Prado, Diretora de Marca da Holafly. "A sustentabilidade só poderá ser dimensionada quando as opções responsáveis estiverem perfeitamente integradasàexperiência das viagens. Somente quando os viajantes deixarem de ter que escolher entre a conveniência e a consciência ambiental, é que as mudanças significativas começarão a acontecer."

A pesquisa da indústria confirma essa dinâmica. De acordo com a Organização Mundial do Turismo da ONU (OMT), a maioria dos viajantes expressa preocupação com o impacto ambiental do turismo, mas o custo e a conveniência continuam sendo os fatores mais influentes na escolha dos destinos, reforçando o ponto de Holafly.

Com o seu produto, a Holafly, reflete essa mudança em direção a soluções de viagens mais integradas e responsáveis, sem sacrificar a conveniência. Com a substituição dos cartões SIM físicos tradicionais, os viajantes contribuem para reduzir as emissões ligadasàprodução, embalagem e distribuição global. Com base nas estimativas Holafly, cada eSIM pode evitar aproximadamente 114,7 gramas de CO? em comparação com a produção de um cartão SIM tradicional.

Com mais de 15 milhões de eSIMs vendidos em todo o mundo, isso significa que mais de 1.700 toneladas de emissões de CO? foram evitadas pela Holafly, destacando como o impacto em todo o ecossistema global de viagens também pode ser impulsionado por ações pequenas e convenientes.

Com o setor de viagens entrando em uma nova fase moldada pela conscientização climática e pela evolução das expectativas dos viajantes, o desafio para a indústria é claro: transformar os valores ambientais em escolhas práticas e integradas que os viajantes possam adotar sem conflito.

Sobre a Holafly

A Holafly é líder global em eSIMs para viajantes, oferecendo cobertura em mais de 200 destinos. Com uma excelente classificação de 4.6/5 na Trustpilot e mais de 15 milhões de usuários satisfeitos, ela é a opção preferida de eSIM para viajantes internacionais. Sua oferta ilimitada de dados garante tranquilidade em qualquer lugar do mundo.

Contato com a Mídia: press@holafly.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001172889)