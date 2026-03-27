Dermatologista alerta os 5 maiores erros na limpeza do rosto

Lavar o rosto parece um hábito simples — e é justamente por isso que muita gente faz no “piloto automático”. O problema é que pequenos deslizes diários na limpeza facial podem causar (ou piorar) oleosidade, acne, ressecamento, sensibilidade e até acelerar sinais de envelhecimento.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) reforça que a higiene da pele deve ser feita de forma equilibrada, já que o acúmulo de oleosidade e resíduos do dia a dia — como poluição e maquiagem — pode obstruir os poros e favorecer o surgimento de cravos e espinhas.

Segundo a dermatologista Gleyce Fortaleza (CRM-PE 15446 / RQE 2912), membro da SBD, a limpeza é uma das etapas mais importantes do skincare, porque prepara a pele para receber os tratamentos e mantém a barreira cutânea saudável. “Embora pareça uma etapa simples, a limpeza exige atenção. Muita gente acredita que basta lavar o rosto para garantir uma boa higienização, mas, se o processo não for bem-feito, há chances de causar irritações na pele”, explica.

A seguir, a especialista lista os cinco erros mais comuns na hora de limpar o rosto — e como corrigir cada um.

1 - Lavar o rosto demais (ou de menos)

Na tentativa de manter a pele “sempre limpa”, muita gente exagera e lava o rosto várias vezes ao dia. O problema é que esse excesso pode remover a camada natural de proteção e provocar o chamado efeito rebote: a pele se sente agredida e responde produzindo ainda mais oleosidade, além de ficar mais sensível.

“Por outro lado, quem limpa pouco — principalmente à noite — acaba acumulando suor, poluição, protetor solar e resíduos de maquiagem. Isso favorece poros entupidos, cravos e espinhas. Em geral, o ideal é lavar o rosto duas vezes ao dia, de manhã e à noite”, afirma a médica.

2 - Usar sabonete errado (principalmente o de corpo)

Outro erro bastante comum é usar o sabonete do corpo para lavar o rosto. Como a pele facial é mais delicada, esse tipo de produto costuma ser mais agressivo, pode alterar o pH e causar repuxamento, irritação e até descamação — inclusive em quem tem pele oleosa.

O mais indicado é escolher um sabonete facial adequado ao seu tipo de pele, seja ela oleosa, seca, mista, sensível ou acneica. Um sinal de alerta simples é: se depois de lavar o rosto a pele fica esticada ou desconfortável, provavelmente o produto não é adequado e pode estar prejudicando a barreira de proteção.

3 - Esfregar o rosto com força (ou esfoliar demais)

Muita gente acredita que pele limpa é aquela que fica “repuxando” depois da lavagem, mas essa sensação costuma indicar excesso. Esfregar o rosto com força, usar toalhas ásperas, escovinhas ou esfoliantes com frequência pode irritar a pele e causar inflamação.

“Além disso, esfoliar demais enfraquece a barreira cutânea e pode piorar acne, rosácea e manchas. O ideal é limpar com movimentos suaves e, se a esfoliação for indicada, fazer com moderação: em geral, uma a duas vezes por semana já é suficiente”, completa a Dra. Gleyce.

4 - Ignorar a limpeza noturna (principalmente com protetor solar)

Se existe uma etapa que não deve ser pulada, é a limpeza da noite. Mesmo quem não usa maquiagem precisa remover protetor solar, poluição e oleosidade acumulada ao longo do dia, já que essa camada pode obstruir os poros e favorecer cravos e espinhas.

Quando há maquiagem ou uso de protetor solar mais resistente, a melhor alternativa é a dupla limpeza: primeiro com um removedor (como demaquilante, óleo de limpeza ou água micelar) e depois com sabonete facial. Assim, a pele fica realmente limpa sem precisar esfregar ou usar produtos agressivos.

5 - Secar o rosto com toalha “qualquer” (e reutilizar por dias)

De acordo com a dermatologista, esse é um dos erros campeões e quase sempre passa despercebido. Toalhas de rosto acumulam bactérias, oleosidade e resíduos e, quando são usadas por vários dias seguidos, podem contribuir para irritações e até piora da acne.

Além disso, esfregar a toalha no rosto também agride a pele. O ideal é usar uma toalha limpa e macia, de preferência exclusiva para o rosto, ou até papel toalha. Na hora de secar, nada de esfregar: apenas pressione com leves toques.

Para ajudar no processo de limpeza, a linha de produtos Dermotivin conta com limpadores faciais para todos os tipos de pele:

Dermotivin® Soft Sabonete Líquido 300ml é ideal para pele seca ou sensibilizada. Isso porque possui fórmula com tecnologia Soft Complex, composta por ingredientes umectantes, que promovem ação hidratante não oleosa.

Dermotivin® Original Sabonete de Limpeza Facial 300ml é indicado para peles mistas e oleosas, pois conta com extratos de aloe vera e calêndula. O produto possui ação higienizadora equilibrada, que controla o brilho e a oleosidade da pele sem ressecá-la.

Dermotivin® Oil Control Sabonete de Limpeza Facial 300ml contém Sebaryl™, um complexo com ingredientes que melhoram a aparência e o sensorial da pele oleosa, reduzindo o brilho. Assim, o produto é ideal para peles com muita oleosidade.

Dermotivin® Salix Sabonete de Limpeza Facial 300ml possui ácido salicílico em sua fórmula, com ação secativa antiacne e controle da oleosidade por até 10 horas. Por isso, é indicado para peles muito oleosas e acneicas.

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Vale ressaltar que, antes de utilizar qualquer produto, é essencial seguir as orientações de um dermatologista.