Inscrições abertas para membros dos Comitês de Determinação de Derivativos de Crédito em 2026

A DC Administration Services, Inc. (DCAS) convida todos os membros interessados ??da ISDA a se candidatarem a uma vaga nos Comitês de Determinação de Derivativos de Crédito. Há um Comitê de Determinação separado para cada uma das regiões relevantes. Os membros da ISDA podem se candidatar como membros corretores ou como membros não corretores dos Comitês de Determinação (conforme o caso).

Os interessados ??em se candidatar a essa vaga devem analisar cuidadosamente e enviar uma Carta de Participação de Corretor (para candidatos a membros corretores) ou uma Carta de Participação de Não Corretor (para candidatos a membros não corretores) assinada até as 17h (horário de Nova York) de sexta-feira, 3 de abril de 2026. As CCPs também podem se candidatar para participar como membros da CCP, enviando uma Carta de Instituição Participante da CCP.

Para obter mais informações sobre o processo e baixar o formulário da carta, acesse https://www.cdsdeterminationscommittees.org/about-dc-committees/constitution-of-the-determinations-committees/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260327597150/pt/

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Orlando Figueroa, orlando.figueroa@citadelspv.com