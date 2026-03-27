Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Inscrições abertas para membros dos Comitês de Determinação de Derivativos de Crédito em 2026

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
27/03/2026 16:03

compartilhe

SIGA

A DC Administration Services, Inc. (DCAS) convida todos os membros interessados ??da ISDA a se candidatarem a uma vaga nos Comitês de Determinação de Derivativos de Crédito. Há um Comitê de Determinação separado para cada uma das regiões relevantes. Os membros da ISDA podem se candidatar como membros corretores ou como membros não corretores dos Comitês de Determinação (conforme o caso).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os interessados ??em se candidatar a essa vaga devem analisar cuidadosamente e enviar uma Carta de Participação de Corretor (para candidatos a membros corretores) ou uma Carta de Participação de Não Corretor (para candidatos a membros não corretores) assinada até as 17h (horário de Nova York) de sexta-feira, 3 de abril de 2026. As CCPs também podem se candidatar para participar como membros da CCP, enviando uma Carta de Instituição Participante da CCP.

Para obter mais informações sobre o processo e baixar o formulário da carta, acesse https://www.cdsdeterminationscommittees.org/about-dc-committees/constitution-of-the-determinations-committees/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Contato:

Orlando Figueroa, orlando.figueroa@citadelspv.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay