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Governança do enoturismo fluminense será debatida em evento

O III Congresso Desafios do Enoturismo no Estado do Rio de Janeiro, realizado nos dias 19 e 20 de maio de 2026, reunirá academia, poder público, produtores e operadores de turismo para discutir a governança do enoturismo em um momento de expansão da vitivinicultura no estado, com foco em articulação institucional, políticas públicas e modelos de gestão.

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27/03/2026 15:41

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Governança do enoturismo fluminense será debatida em evento
Governança do enoturismo fluminense será debatida em evento crédito: DINO

O III Congresso Desafios do Enoturismo no Estado do Rio de Janeiro será realizado nos dias 19 e 20 de maio de 2026, no Palácio Tiradentes, Plenário Barbosa Lima Sobrinho, no centro do Rio de Janeiro. Organizado pelo Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC?Rio, com apoio da Faperj, o evento tem como objetivo discutir a governança do enoturismo fluminense em formato híbrido.

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O congresso ocorre em um momento de expansão da vitivinicultura no estado, que conta com 42 projetos vitivinícolas distribuídos em diferentes regiões, impulsionando debates sobre desenvolvimento territorial, turismo e políticas públicas.

A programação tem como eixo central a governança do setor, abordando articulação institucional, cooperação entre agentes, políticas e modelos organizacionais voltados à estruturação do enoturismo e da cadeia produtiva da uva e do vinho. Também serão discutidos marca territorial, modelos de gestão e negócio, comunicação, acessibilidade e experiência do visitante. As inscrições são gratuitas.

No âmbito legislativo, tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o Projeto de Lei nº 7000/2026, que visa ao desenvolvimento da cadeia produtiva da uva, do vinho e do enoturismo. O congresso reunirá pesquisadores, produtores vitivinícolas, gestores públicos, operadores de turismo, representantes institucionais, estudantes e profissionais ligados ao tema.

Geiza Rocha, pesquisadora e curadora do evento, destacou que a terceira edição mantém o foco na construção de uma agenda integrada para o enoturismo no estado, enfatizando a articulação entre diferentes áreas e instituições.

O professor Gláucio Marafon, organizador do congresso, afirmou que o avanço da vitivinicultura e do enoturismo impacta a paisagem rural e a dinâmica econômica dos municípios fluminenses, refletindo nas rotas turísticas existentes e nas novas iniciativas em formação. "O congresso acompanha a evolução do enoturismo fluminense desde 2024, reforçando a necessidade de integração entre produtores, gestores e pesquisadores", ressaltou.

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III Congresso Desafios do Enoturismo no Estado do Rio de Janeiro
Data: 19 e 20 de maio de 2026
Local: Palácio Tiradentes - Rua Primeiro de Março, s/n, Centro do Rio de Janeiro, Plenário Barbosa Lima Sobrinho.
Formato: híbrido
Inscrições gratuitas



Website: https://www.even3.com.br/iii-congresso-desafios-do-enoturismo-no-estado-do-rio-de-janeiro-708623/

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