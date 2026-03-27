ConectCar lança campanha do Mês do Consumidor

A ConectCar, empresa de soluções de pagamento automático de pedágio e estacionamento, anuncia sua campanha do Mês do Consumidor, com uma ação que conecta mobilidade, hospedagem e tecnologia de pagamento em rodovias. A iniciativa conta com a participação da Localiza Meoo, com carro por assinatura, e da Let's Atlantica, oferecendo possibilidades cruzadas aos clientes entre 16 e 31 de março.

A campanha reforça o posicionamento da ConectCar como aliada da mobilidade no dia a dia do consumidor e amplia o ecossistema de opções para quem utiliza tag de pedágio e estacionamento em viagens ou deslocamentos. A proposta é oferecer soluções que tornem a experiência de um dia a dia corrido mais tranquila — desde a contratação de um carro por assinatura até o pagamento automático de pedágios e estacionamentos.

Entre as ofertas durante a campanha, os clientes das três empresas poderão acessar 50% de desconto em uma mensalidade no plano de carro por assinatura da Localiza Meoo e 40% de desconto em reservas na rede Atlantica Hospitality International, mediante disponibilidade.

Como parte da iniciativa, os parceiros também divulgam uma condição especial para novos usuários da tag de pedágio ConectCar, com 14 meses de isenção de mensalidade. A solução permite realizar pagamento automático de pedágio, inclusive em rodovias com Free Flow, além de pagar estacionamento via tag, eliminando a necessidade de tickets ou filas nas cancelas.

“O Mês do Consumidor é uma oportunidade para ampliarmos o valor que entregamos aos motoristas no dia a dia. Ao conectar mobilidade, hospedagem e tecnologia de pagamento, conseguimos oferecer uma experiência mais simples para quem viaja ou se desloca no dia a dia. A tag ConectCar permite pagar pedágios automaticamente, inclusive em sistemas free flow, além de facilitar o acesso a estacionamentos sem filas ou tickets”, afirma Daniel Frankenstein, diretor de Dados, Marketing e CRM da ConectCar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O acesso às ofertas ocorre de forma integrada. Clientes da ConectCar podem visualizá-las no aplicativo da empresa, onde a contratação dos serviços é realizada. A campanha também conta com divulgação cruzada entre as três marcas, utilizando canais próprios como aplicativos, redes sociais e sites institucionais, ampliando o alcance da iniciativa e fortalecendo a colaboração entre empresas de mobilidade, hospedagem e tecnologia de pagamento.