Vendas de motocicletas crescem no primeiro bimestre do ano

O segmento das duas rodas no Brasil apresentou crescimento nos dois primeiros meses deste ano. As vendas no mercado interno totalizaram 350,04 mil emplacamentos, 13,7% maiores quando comparadas com o mesmo período de 2025, de acordo com o divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O sistema de consórcios tem contribuído diretamente para esse progresso por ser a alternativa mais simples e econômica para o brasileiro viabilizar seus objetivos de consumo com planejamento. Na somatória de janeiro e fevereiro, a potencial presença foi de uma moto a cada três comercializadas no país, isto é, 33,2%, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).

“Nesta participação, a KSK Administradora de Consórcios, cuja presença no segmento remonta a mais de 50 anos, apresentou avanço de 62,2% durante o ano passado”, explica Leandro Andrade Coelho Rodrigues, CEO da administradora. “O aumento é resultado da procura crescente por cotas de consórcio de motos, em razão de necessidades profissionais e maior mobilidade no trânsito, além do lazer. Há também as facilidades de aquisição, cujas parcelas mensais são de valores acessíveis e cabem no orçamento pessoal. O custo final é menor, face à inexistência de cobrança de juros, havendo ainda a possibilidade de participação em promoções exclusivas”, completa.

Para a costureira Cielma Silva Santos, 39 anos, solteira, moradora na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás, “participar do consórcio KSK de motos, ser contemplada e receber uma premiação via Pix de R$ 30 mil veio de encontro ao desenvolvimento que pretendo praticar na minha atividade profissional”.

Importante para a locomoção às clientes e nos contatos com os fornecedores, Cielma acrescentou que, depois de mais de um ano pagando as parcelas, “valeu a pena, especialmente quando pensei no investimento que o consórcio poderia se tornar, poupando um pouquinho por mês e passando a ter um veículo para deslocamentos, considerando o forte trânsito que enfrento na região metropolitana de Goiânia”.

O consórcio no mercado das duas rodas

No primeiro bimestre, a participação das contemplações do sistema de consórcios nas vendas de motos pode ser constatada por R$ 2,47 bilhões potencialmente injetados no mercado, segundo a ABAC.

Ainda em janeiro e fevereiro, o consórcio de motocicletas, que ocupa o segundo lugar em volume de participantes no sistema, registrou avanço de 10,2% no volume de consorciados ativos sobre o ano passado.

No acumulado de vendas de cotas, houve alta de 2,8%, com decorrente aumento de 7,6% nos negócios realizados no período. Vale considerar, inclusive, o progresso de 2,9% no tíquete médio de fevereiro sobre o do mesmo mês de 2025, que atingiu R$ 21,19.

Sobre a KSK Consórcio

A KSK Consórcio é uma administradora de consórcios, fundada há mais de 50 anos, que atua nacionalmente com autorização do Banco Central do Brasil nos segmentos automotivo com grupos de veículos leves, veículos pesados e motocicletas; imobiliário com consorciados em imóveis; e serviços.

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Com sede em Barueri, SP, oferece soluções de consórcios acessíveis, seguros e inteligentes, ao promover o planejamento dos participantes, baseado na educação financeira, contribuindo para a realização de objetivos pessoais, profissionais, familiares e empresariais.