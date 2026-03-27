Empresário Antônio Vicente Jr. é eleito destaque empresarial

Uma noite marcada por homenagens e reconhecimento reuniu empresários de diferentes setores do Distrito Federal para a entrega do Prêmio Lidere, que destaca trajetórias de sucesso, superação e contribuição ao desenvolvimento econômico da região. Entre os agraciados, o empresário Antônio Vicente Jr., CEO da Kasa dos Colchões, foi novamente reconhecido como destaque empresarial — repetindo o feito pelo segundo ano consecutivo.

O evento valorizou nomes que se destacam pela gestão, inovação e impacto nos negócios locais. Representando o segmento colchoeiro, a Kasa dos Colchões, considerada uma das marcas líderes no Distrito Federal, também foi premiada pelo desempenho e pela qualidade no atendimento ao cliente.

Ao receber a homenagem, Antônio Vicente Jr. ressaltou o papel coletivo por trás da conquista. “É uma satisfação imensa; isso é reflexo de muito trabalho e dedicação. Esse prêmio não é só meu, é de todos os colaboradores que atuam com engajamento e dedicação para oferecer o melhor atendimento e experiência aos clientes. Por isso eu sempre digo: ‘Foco e determinação são a grande máxima da minha vida’”, salientou Antônio Vicente.

A cerimônia também foi marcada pela presença de parceiros, amigos, arquitetos e colaboradores, que acompanharam a premiação e celebraram o reconhecimento ao lado do empresário.

Fundada em Brasília, a Kasa dos Colchões vem se destacando no segmento de descanso e bem-estar no Distrito Federal. Sob a liderança de Antônio Vicente Jr., a empresa construiu uma trajetória de mais de duas décadas, baseada em conhecimento técnico, atendimento consultivo e foco na experiência do cliente. Com um portfólio que reúne marcas premium como Simmons, Epeda e Flex, a rede oferece soluções completas em colchões, camas, travesseiros e acessórios, com foco na qualidade do sono e na saúde.

Atualmente, a empresa conta com mais de 70 colaboradores e unidades estrategicamente distribuídas na capital federal, reforçando sua presença no mercado e o compromisso com a excelência no atendimento.

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Para saber mais sobre a Kasa dos Colchões, basta acessar: https://www.instagram.com/kasadoscolchoes_/?